47 кубически метра бял бор незаконно добит
Незаконният добив е засечен в района на кърджалийското село Бойно
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Незаконният добив е засечен в района на кърджалийското село Бойно
26-годишен е пострадал при дърводобив в землището на село Татул, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Мъжът е със счупен крак, след като бил затиснат от д...
Парапланерист бе спасен в района на Сопот в Стара планина. Петима спасители от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българският червен кръст (БЧК)...
Приветстваме идеята за регистър на мебелните производители Елица Ненчева, изп. директор на Браншовата камара на дървопреработващата и мебелната про...
Промяна в закона за горите затварят вратите за незаконната сеч Промени в четири наредби, свързани с прилагането на закона за горите, ще засили контр...
„Не, на незаконната сеч. Да, на законния износ на дървесина", „Искаме работа", „Не на дървената мафия". Такива лозунги издигнаха тази сутрин край гран...
Забраната за износ на необработена дървесина може да падне още в началото на април, стана ясно от думите на председателя на Комисията по земеделие в Н...
Работници от дърводобивни предприятия излизат днес на протест пред парламента срещу забраната за износ на дървесина. Според изчисленията на специалист...
Залесяването да предхожда добива, обмислят от ГЕРБ София. Тримесечна забрана за износ и изпращане на необработена дървесина в чужбина внесоха от ГЕРБ...
Бургас. Масирани проверки започват в Странджа от днес. Те се провеждат съвместно от екипи на автомобилна администрация, областно пътно управление, пол...
София. Над 100 млн. лв. годишно са приходите от незаконен дърводобив в България. Това показва анализ на природозащитната организация "Световен фонд за...
Благоевград. С отчитането в реално време на електронните превозни билети почти се ликвидира възможността за нерегламентирано возене на дървесина в гор...
Благоевград. Млад мъж загина под дърво в гората над Петрич, в местността Крънджилица. 36-годишният Красимир З. добивал дърва заедно с още няколко души...
Привличаме туристи в горите с редки птици и велоалеи На камионите, които превозват дървесина, ще бъде поставян чип за проследяване, предвижда проект...
Бургас. Няма поголовна сеч в горите, дори в последно време е намалена продажбата на дървесина. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Ди...
Велико Търново. Дърводобивът бе основна тема на работна среща, проведена от кметът на Велико Търново Даниел Панов. Той обсъди проблемите в бранша с пр...