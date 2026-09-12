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Следят с чип дървесината

Следят с чип дървесината

Привличаме туристи в горите с редки птици и велоалеи На камионите, които превозват дървесина, ще бъде поставян чип за проследяване, предвижда проект...

17 юни | 19:35
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