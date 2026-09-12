В БСП: След Г идва ли ред и на Д
Социалисти се питат дали и Димитър Дъбов ще бъде изключен
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Социалисти се питат дали и Димитър Дъбов ще бъде изключен
Коментар на депутата от БСП и бивш външен министър Кристиан Вигенин във Фейсбук * На заседанието на Националния съвет в неделя обсъдихме накратко виз...
Председателят на БСП Михаил Миков отговори във Фейсбук на критиките на соцдепутата Димитър Дъбов в интервю пред "Стандарт", че с визитата си в Москва...
Бие се в гърдите като русофил, а ни скара с "Единна Русия" на Путин Партията никога не е била толкова беззъба, лидерът й дори не смее да спомене Бори...
Председателят на БСП Михаил Миков е начело на делегация на българските социалисти за среща с представители на „Справедлива Русия" в Москва. Но е на пъ...
Анкара отвърна, връща ни човек от консулството в Истанбул България е обявила за персона нон грата турското аташе от Генералното консулство в Бургас У...
Незабавно да се свика конгрес, който да освободи председателя Димитър Дъбов е бивш зам.-председател на БСП в екипа на Сергей Станишев. През ноември м...
Пълен цикъл отчет и избори, конгрес за ново ръководство през пролетта на 2015-та и курс към АБВ. Така в резюме описаха настроенията в партията членове...
София. Националният съвет на БСП освободи Димитър Дъбов, Ангел Найденов и Евгени Узунов от Изпълнителното бюро. Найденов обаче остава заместник-предсе...
Новата другарска война на "Позитано" е между "фараони" и "младоци" Младоци и фараони влязоха в челен сблъсък чрез медиите през последните дни. От едн...
Разград. Извънреден конгрес на БСП за отстраняването на Димитър Дъбов, Антон Кутев, Катя Николова и Евгени Узунов иска Общинския съвет на БСП - Разгра...
Димитър Дъбов е зам.-председател на БСП. Дни след тежката загуба на левицата на предсрочния парламентарен вот разговаряхме с него по най-горещата тема...
Водачът на листата на БСП лява България за Пловдив област Димитър Дъбов гласува в с. Ягодово, общ. Родопи. Димитър Дъбов бе заедно с Георги Герго...
Новоизградена детска площадка в с. Ягодово, общ. Родопи откриха кметът на Ягодово Николай Гарджев заедно с водачът на листата на БСП лява България Ди...
Асеновград. Водачът на листата на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за област Пловдив Димитър Дъбов бе гост на първа копка на водопровод в с. Червен, община Асеновг...
Промени в законодателството, касаещи запасното българско войнство, поискаха на среща с кандидатите на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Димитър Дъбов и Пламен Славов...
Пловдив. "В цяла Европа и по света младите хора са леви, а те са перспективата и общественият двигател". Това каза председателят на БСП Михаил Миков п...
Пловдив. Това е третият избор за една година и, разбира се, е много изтощително за хората. В момента всички медии ни облъчват, всеки се появява в няко...
Имаме самочувствието да управляваме, защото само за една година постигнахме много Асеновград. "Това е третият избор за една година и, разбира се, мн...
БСП-Шумен си иска Дъбов