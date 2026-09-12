Губернаторът на Добрич остана без заместници
Областният управител на Добрич Детелина Николова е без заместник, съобщиха от пресцентъра на областна администрация. Заемалият поста зам.-областен упр...
Следете всички новини, анализи и коментари за Детелина Николова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Областният управител на Добрич Детелина Николова е без заместник, съобщиха от пресцентъра на областна администрация. Заемалият поста зам.-областен упр...
Областният управител на Добрич Детелина Николова инициира среща в сряда за обсъждане на превантивни мерки и подкрепа на Областната дирекция на МВР във...
Областният управител на Добрич Детелина Николова е изпратила писма на петима от новоизбраните кметове в областта, с които им напомня за задълженията и...
Новината от проведеното заседание на Министерски съвет за област Добрич е, че правителството назначи доскорошният кмет на град Добрич Детелина Николов...
Ромите в Добрич избраха реформаторите и осигуриха победата на Йордан Йорданов за кмет на града. Това сочат данните от избирателните секции, в които гл...
Гласувах за по-добрия кандидат. Това заяви кандидатът за кмет на Добрич Детелина Николова, която гласува в 9 ЦДГ в града. "Днес ние имаме свободата да...
Досегашният градоначалник на Добрич Детелина Николова, кандидат на ГЕРБ, не успя да защити четвърти мандат от първи тур, показват резултатите на Общин...
През следващия мандат фокусът ще е върху кварталите, обяснява Детелина Николова - Г-жо Николова, вие имате зад гърба си вече три мандата. Като какъв...
Кметът на Добрич с рамо от ГЕРБ за четвърти мандат Николова е работохолик в общината, разпуска в кухнята у дома В Добрич и региона няма човек, а сиг...
Лек автомобил блъсна дете край село Еница, община Кнежа, предаде „Фокус".Инцидентът е станал около 18.45 часа в началото на селото. Продължава работа...
Кметовете на Добрич Детелина Николова и на Плевен проф. д-р Димитър Стойков ще бъдат издигнати от ГЕРБ за втори мандат на местния вот през есента, нау...
Кметът на Добрич Детелина Николова получи най-голямото отличие на Съюза на музикалните и танцови дейци в България в навечерието на празника на славянс...
Кметът на Добрич Детелина Николова и ученици от ОУ „Ст. Караджа" засадиха дървета в зелена площ на местността „Гаази Баба" в града. Това е втората час...
По идея на кмета Детелина Николова в Центъра за защита на природата и животните започват Дни на отворените врати, съобщиха от кметството. Изготвен е г...
Крадци са задигнали животоспасяващото лекарство на 9-годишно дете на столичната улица "Ген. Стефан Тошев". Детето страда от рядката болест Хемофилия А...
Има надежда страната ни да получи допълнително по новата оперативна програма "Околна среда" 300 млн. евро, което е 25 % от общия ресурс на програмата...
"За мен не е проблем друг да е кандидат за кмет. Засега никой от партията не е водил по темата диалог с мен. Важното е да се знае, че един кмет работи...
Добрич. Кметът на Добрич Детелина Николова изпрати съболезнователен адрес до френското посолство, съобщиха от пресслужбата на кметството. "От името...
Добрич. Депутатът от Атака Калина Балабанова подаде сигнал до Главния прокурор относно съмнения за конфликт на интереси и ощетяване на Община Добрич,...
Добрич. Кметът на Добрич Детелина Николова е подарила свой тоалет - костюм с риза и манто в стартиралата преди няколко дни инициатива под наслов "Пода...