Всичко за Детелина Николова

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Стрелецът Детелина

Стрелецът Детелина

Кметът на Добрич с рамо от ГЕРБ за четвърти мандат Николова е работохолик в общината, разпуска в кухнята у дома В Добрич и региона няма човек, а сиг...

05 юни | 4:50
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Кола блъсна дете край Кнежа

Кола блъсна дете край Кнежа

Лек автомобил блъсна дете край село Еница, община Кнежа, предаде „Фокус".Инцидентът е станал около 18.45 часа в началото на селото. Продължава работа...

04 юни | 22:03
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