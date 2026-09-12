На сергията. Десните с нов ход за президентските избори
Кандитурата ще е за престиж, Костов дал ясен знак
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Кандитурата ще е за престиж, Костов дал ясен знак
Изборите за ЕП са отбелязали сериозна промяна на политическите баланси в Европа
Това са временни резултати, европейците продължават да гласуват и в момента
"Десният блок в страната стана по-силен", заяви партията "Ликуд"
По думите му София не трябва да бъде в ръцете на популисти и комунисти
Кандидатът за кмет е уверен, че ще се стигне до балотаж на изборите
Той подчерта, че ГЕРБ трябва да се явят със своя собствена кандидатура в София
ВМРО ще работи за обединение на формациите от дясно-консервативния сектор
Каза какво трябва да прави България в Европа
Политиката не трябва да е изчегъртване, а надграждане, казва политическият психолог
Десницата се класира на първо място в предсрочния вот на Апенините
Ще има редовни парламентарни избори и картината ще е разнообразна
Десницата са ГЕРБ и СДС, другите не са десни, подчерта гл. секретар Илия Лазаров
Както винаги най-интересната надпревара бе в София
За вота на 27 октомври заедно с обща листа и кандидат за кмет ще се явят ГЕРБ, НФСБ, СДС, БЗНС, АБВ и Политическо движение „Социалдемократи“
Бившият финансов министър критикува формациите, че дават аванс на БСП
Европейските теми се изместват от апартаментните, в сагата влиза и президентът
Европа страда от дефицит на солидарност "Днес десните използват страха, а ние - социалистите даваме надежда на хората. Днес европейските граждани са...
Гражданите на Франция с гласовете си казаха „не" на политиката на президента Франсоа Оланд. Това заяви лидерът на „Съюз за народно движение" и бивш пр...
За да има смисъл от идващите избори, някой трябва да се открои на фона на договарящата се политическа гмеж БСП/ДПС/ГЕРБ/ББЦ/"Атака" и подобни. Очаква...