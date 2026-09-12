Камерън в Берлин. Развръзка за Украйна
Визитата предизвика порой от коментари
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Визитата предизвика порой от коментари
Външният министър на Обединеното кралство говори пред националната телевизия
България и Обединеното кралство са стратегически партньори и съюзници в НАТО, каза Мария Гариел
Посещението е по покана на вицепремиера
Обсъждани са помощта за Украйна и предизвикателствата пред страната
Синът на Елизабет II премина през най-дългата подготовка в историята
Дейвид Камерън разкритикува остро сегашния министър-председател Борис Джонсън заради Брекзит
Дocĸopoшният премиер на Beлиĸoбpитaния Дeйвид Kaмepън вeчe имa нoвo paбoтнo мяcтo – в млaдeжĸaтa opгaнизaция Haциoнaлнaтa гpaждaнcĸa cлyжбa (NСЅ). То...
Макар да се оттегли от премиерския пост съвсем скоро, Дейвид Камерън вече получава нови предложения за високопоставени постове. Последното идва от Ка...
Бившият британски премиер Дейвид Камерън е предложил десетки свои приближени за рицарски звания, включително стилистката на жена си и фризьора на бивш...
Най-мързеливият държавен служител във Великобритания ще запази поста си на "Даунинг стрийт" 10 въпреки смяната на премиера на страната. Котаракът Лари...
Британското правителство претърпя пълна промяна след идването на власт на новия премиер Тереза Мей, която уволни ключови съюзници на предшественика си...
Министър-председателят Бойко Борисов поздрави Тереза Мей за назначаването ѝ за министър-председател на Обединеното кралство Великобритания и Северна И...
Един от основните активисти на кампанията за излизане на Великобритания от ЕС и бивш кмет на Лондон Борис Джонсън е новият външен министър на страната...
Дейвид Камерън излиза за последно от "Даунинг стрийт" 10. Тази вечер британският премиер ще посети кралица Елизабет Втора, за да й предаде официално о...
Днес е последният ден на Дейвид Камерън като премиер на Великобритания. Вечерта, след като посети Бъкингамския дворец, неговият наследник – министърът...
Британският премиер Дейвид Камерън и семейството му бяха принудени да се изнесат от резиденцията на "Даунинг стрийт" 10 в центъра на Лондон само за де...
Котаракът Лари ще запази службата си на "Даунинг стрийт" 10, след като Дейвид Камерън си тръгне и ще остане да живее там с новия министър-председател...
Дейвид Камерън води последното заседание на кабинета в ролята му на премиер на Великобритания. Очаква се утре той да представи оставката си на кралица...
Тереза Мей ще стане новият премиер на Великобритания в сряда. Това заяви министър-председателят в оставка Дейвид Камерън, цитиран от БГНЕС. Мей остан...