Някои депутати изобщо не знаят къде се намират
Това каза д-р Даниела Дариткова
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Това каза д-р Даниела Дариткова
През последните 10 години за инфраструктура в община Борино държавата е инвестирала 9 милиона лева, каза шефката на ПГ на ГЕРБ
Корнелия Нинова лобира за един учебник и за една ваксина, каза Дариткова
Промените, внесе от ГЕРБ начело с Даниела Дариткова
Само ние предложихме гласуване на карантинираните лица, заяви председателят на ПГ на ГЕРБ
Не трябва да се горят всички мостове, дори и с политическите ни опоненти, каза депутатката
Трябва да бъдат анализирани случаите, които се изтъкват като проблеми
Закупили ги със 173 хил. лв. от партийната субсидия на ГЕРБ
Става дума за наличието на здравна информационна система
Докладът не е за това правителство, той е за България, такава, каквато я вижда Европа
ГЕРБ поиска обединение по общонационални теми
Парламентът е законно избран и той представлява българските граждани
Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ по БНР
Охранителна полиция обясни какво е станало пред БНТ
Всички имаме права, каза шефката на ПГ на ГЕРБ
Няма да мине, имаме гласове, каза шефката на ПГ на БСП
Ние нямаме никакви опасения нито от поредното вето на вашия президент, нито от поредния вот на недоверие
Издирват хората, контактували с Дариткова
Депутатката от ГЕРБ Даниела Дариткова откри информационни щандове за дейността на здравните медиатори в сградата на Народното събрание...
Преценявайте кандидатите по делата, а не по обещанията