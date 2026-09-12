Всичко за Даниела Савеклиева

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Депутат с конкурс за есе

Депутат с конкурс за есе

Благоевград. Народният представител от ПП ГЕРБ и областен лидер в Пиринския край Даниела Савеклиева обяви конкурс за студентско есе на тема „Насилието...

03 ноември | 18:05
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