Разфасоваха депутатски голф
За дръзката кражба е арестуван Гроздан Поршето
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За дръзката кражба е арестуван Гроздан Поршето
Евродепутът Новаков прелетял 850 000 часа, за да не къса връзката с града
Кметът на Банско Георги Икономов организира посещение в Народното събрание на абитуриентите от трите професионални гимназии в града по случай завършва...
Народните представители Даниела Савеклиева и Димитър Танев и председателят на ЖГЕРБ Ирена Соколова бяха гости на Арт изложба, организирана от Жени ГЕР...
Десетки жители на община Благоевград се срещнаха с народния представител Даниела Савеклиева в областния център по време на поредния й приемен ден. Деп...
Зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев и депутатът от Благоевград Даниела Савеклиева са на официално посещение в Москва....
Изберете кандидатите на ГЕРБ, за да има промяна в община Якоруда, за да усетите европейската солидарност във всяко едно населено място, за да се върна...
Народният представител от ПП ГЕРБ Даниела Савеклиева се срещна в парламента с генералните директори от ЕК Валтер Дефаа и Даниел Кайеха. В качеството й...
Народният представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева проведе поредния си приемен ден в Благоевград. Жители на града атакуваха офиса, за да се оплачат от...
Благоевград. По инициатива на народния представител от ПП ГЕРБ Даниела Савеклиева днес в Благоевград ще се проведе обсъждане на Законопроекта за преду...
Благоевград. Жители на благоевградското село Селище поискаха помощ от депутата от ГЕРБ Даниела Савеклиева за довършване на параклиса „Свети Дух" край...
Благоевград. Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов положи венци пред паметника на големия българския поет и революционер Христо Ботев за 167 го...
Благоевград. Народните представители от ГЕРБ Даниела Савеклиева и Георги Андонов отправиха питане към министъра на здравеопазването Петър Москов за ра...
Благоевград. Народният представител от ПП ГЕРБ и областен лидер в Пиринския край Даниела Савеклиева обяви конкурс за студентско есе на тема „Насилието...
Благоевград. Изкупната цена на тютюна през последната година бе обир, подигравка с труда на хората. Това заяви кандидатът за народен представител и об...
Благоевград. Депутатът и областен лидер на ГЕРБ в Пиринския край Даниела Савеклиева направи дарение на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия в...
Благоевград. Депутатът от ГЕРБ от Благоевградска област Даниела Савеклиева поиска министърът на образованието и науката Анелия Клисарова да бъде изслу...
Благоевград. Лидерът на ГЕРб в Пиринския край и депутат Даниела Савеклиева тръгна на обиколка из региона. Тя ще проведе срещи с 14-те общински структу...
Благоевград. Областният лидер на ГЕРБ в Пиринския край заплашва активисти, за да не напускат партийните редици. Даниела Савеклиева използвала името и...
Благоевград. ГЕРБ внесе жалба в Административен съд с искане за касиране на изборите в Oбщина Гърмен. Това съобщи на пресконференция областният коорди...