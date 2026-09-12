Как СпонджБоб прати ГЕРБ в бурното море
Поуката за Дани Кирилов: Ако не си Шекспир, не вдигай много шум за нищо
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Поуката за Дани Кирилов: Ако не си Шекспир, не вдигай много шум за нищо
За мен никой няма да плаче, за Дани Кирилов все някой ще се застъпи, каза екоминистърът
Това коментира Валери Симеонов
Кирилов подаде оставка след разговор с Бойко борисов
Спазвам изискването, не пиша във "Фейсбук", заяви правосъдният министър
Европейската комисия продължава да следи съдебната реформа у нас
Сайтът на ВКС не е специален сайт за Лозан Панов, заяви още правосъдният министър
Изданията на Прокопиев са против строги наказания за дрогираши шофьори, смята Данаил Кирилов
Решенията са затвор и психиатрично лечение
Трудно ми е да прогнозирам какво ще измислят от Президентството, каза министърът
Целта на конференцията е подобряване на координацията в областта на правосъдието в условията на разпространението на COVID-19
Дело за шпионаж дадено на конкретен съдия
Ако ГЕРБ бере негативи, аз поемам вината за това, каза той
До 3 г. затвор и глоба до 10 000 в. за разпространение на невярна информация за болестта
Мярката ще действа засега до 13 април
Той трябва да съдържа най-интензивните мерки, които ограничават правата на личността
Кирилов ще отговори на въпроси на БСП за освобождаването на магистрата от спецсъда
Изпратени са всички възможни документи и очакваме реакция от властите на ОАЕ
Разрешавайки на обвиняемия Николай Малинов да напусне страната си, е извършил тежко нарушение на служебните си задължения, каза правосъдният министър
Отказа да коментира наложената му заради корупция забрана да влиза в САЩ