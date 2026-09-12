Ударно завръщане! Цвета Караянчева циментира Петков, обяви следващия премиер
Кирил Петков да си гледа неговата партия, а не да се опитва да изкара някой глас на гърба на ГЕРБ и ДПС, каза тя
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Кирил Петков да си гледа неговата партия, а не да се опитва да изкара някой глас на гърба на ГЕРБ и ДПС, каза тя
Ето къде ще води листата на ГЕРБ
Тя беше № 1 във властта
Бившата председателка на парламента е водач на листата на ГЕРБ-СДС в Кърджали
Коалицията ГЕРБ-СДС има пълната подкрепа на евроатлантическата общност
Бившият председател на НС коментира ареста на Георги Мараджиев
Той я обвини, че заплашва полицейски шеф, тя му отговори: мракобесие
Скандалът избухна при избора на председател на НС
Победа за ГЕРБ, победа за Кърджали, победа за България, каза водачът на листата на управляващите
Не е важно да четеш помпозни слова, важно е какво чувстваш, каза председателят на НС на президента
“Ще има изненади, ще има хора, които са водили дълго време, но ще останат може би по-назад"
Скандал заради буквата П в парламента
По покана на Католическата църква в България тя присъства на светата литургия
Прави военен парад и 200 гости в центъра на Веселчане, пишат хората от града
Това каза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева във видеообръщение
Караянчевщината няма място в парламента, каза Карадайъ. ГЕРБ си спечели опасен враг
Тя е обсъдила и с активисти на ПП ГЕРБ предстоящите избори
Тя опита да им обясни да си вдигнат погледа напред
Шефката на парламента е в старата столица
Каза дали ГЕРБ са против машинното гласуване