Падна голям мит. За римляните и червеното вино
Обожавали са сладкото бяло вино
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Обожавали са сладкото бяло вино
Ново проучване разкрива отговорите
Шест интересни факта
Различните сортове съдържат разнообразни фитохимикали
Бялото вино не е по-малко полезно от червеното, важен е произходът
Напитката съдържа антиоксидант, който прекъсва процеса, отключващ болестта
Учени смятат, че благотворният ефект се дължи на полифеноли от люспите на гроздето, които се използват при производството на червеното вино
Наши учени обърнаха представата ни за лечение, химиците търсят пряк път към мозъка
Натуралният шоколад е балсам за сърцето и либидото
Червеното вино лекува не само разбити, а и болни сърца
Добрич. Конкурс за най-добро домашно бяло и червено вино от реколта 2013 г. обявиха Къща на виното и общината в Добрич. В конкурса могат да участват с...