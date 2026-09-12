Желязков с ключови думи за драмата с бюджета
Какъв проект се разглежда днес
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Какъв проект се разглежда днес
Какво съобщи финансовият министър
Какви са шансовете за успешен край на обсъждането
Какво обяви лидерът на БСП
Коментарът в ефира на Камелия Воче
Какво ще предложи БСП
За най-важният въпрос на държавата
Предстои решението да бъде гласувано и в пленарна зала
Какво прогнозира вицепрезидентът на страната
Лидерът на БСП със силна атака
Обвиненията и вариантите, които предложи
Ще бъде оповестено и официално
Защо тристранката не го одобри
Само два работни дни остават за подаване на корпоративните данъчни декларации, напомнят от НАП. Срокът изтича на 31 март, а дотогава трябва да се плат...
С 820 млн. лв. повече са приходите в бюджета от същия период на миналата година. Това се дължи на активната и постоянна борба с контрабандата, заяви м...
София. Депутатите пак се броиха ръчно, за да съберат кворум. В началото на заседанието се бяха регистрирали само 113 народни представители, групата на...
Президентът Росен Плевнелив може да наложи вето на закона
София. Близо 19 млрд. лв. са несъбираемите вземания на НАП от некоректни длъжници към края на 2012 г. Те са натрупани от 1991 г. досега и 80% от тях н...