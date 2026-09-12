Разлог с 13,5 млн. лв. бюджет и с 29 млн. лв. от проекти
Разлог. Бюджет 2014 на община Разлог е в размер на 13 499 847 лева. Той бе приет от общинския съвет на редовно заседание. Кметът Красимир Герчев опре...
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Разлог. Бюджет 2014 на община Разлог е в размер на 13 499 847 лева. Той бе приет от общинския съвет на редовно заседание. Кметът Красимир Герчев опре...
София. Фискалният резерв е с 200 млн. лв. над минималната граница от 4,5 млрд.лв. и е около 4,7 милиарда лева. Това заяви в парламента министърът на...
Прищина. Косовският парламент одобри бюджета за 2014 г. Той е за 1, 59 милиарда евро и предвижда дефицит по-малък от 1% и икономически растеж от 4,1%,...
Правец. Заплахата да загубим парите от Брюксел за изграждане на завода за битови отпадъци е минимална. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова п...
София. „Притеснява ме приходната част в бюджета", заяви депутатът от БСП Георги Кадиев в ефира на TV7. Той намира, че рискът за приходите е огромен, т...
София. "За пръв път от много години сме свидетели на ясно структуриран бюджет с точно разписани политики и приоритети, ориентирани към възстановяване...
София. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев защити таксата върху ВЕИ. „Когато встъпих в длъжност заварих една изцяло дебалансир...
София. "Бюджет 2014" може да се определи както като социален, така и като бюджет, който рестартира икономиката и е насочен към ускоряването на икономи...
София. Парламентът прие окончателно на второ четене Закона за държавния бюджет за 2014 г. Обсъждането и гласуването на всички текстове продължи пет па...
София. Депутатите приеха на второ четене на Бюджет 2014 г. без никакви разисквания по темата, че партиите ще получават с един лев по-малка субсидия го...
София. За втора седмица депутатите ще работят извънредно, в опит да приемат на второ четене Закона за държавния бюджет за 2014 г. В програмата на из...
Замразяват един млрд. евро за страната
ГЕРБ с оставка и рози за Манолова, БСП я брани с аплодисменти на крака
София. До 50 лева месечно се увеличават помощите за второ дете, а за първото остават на тазгодишното си ниво от 35 лева. Това решиха депутатите при гл...
София. Депутатите продължават с приемането на текстовете от Бюджет 2014 на второ четене. В четвъртък те неколкократно удължаваха пленарното заседание...
Депутатите обичат да се хвалят, че протестите и уличните блокади им влияят благотворно, а гражданският натиск ги стимулира да работят стегнато и отгов...
София. Производителите на електричество от слънчева и вятърна енергия ще плащат 20 процента такса върху приходите си. Това решиха окончателно депутати...
София. Депутатите приеха въвеждането на такса от 20% за производителите на ток от слънчева и вятърна енергия, предаде Фокус. Въвеждането на таксата е...
София. На фона на продължаващите трети ден дебати по член 1 от Закона за държавния бюджет за 2014-та година управляващи и опозиция, чиито представител...
София. Народно събрание продължава работата си с второто четене на бюджета на държавата за 2014. По време на заседанията във вторник и сряда, народнит...