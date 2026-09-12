Всичко за Бърни Сандърс

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Аутсайдерът от Върмънт

Аутсайдерът от Върмънт

Сенаторът се самоопроделя като демократичен социалист, предрича "политическа революция" Ако Донълд Тръмп не скандализираше всекидневно американците...

07 април | 21:35
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