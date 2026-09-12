Бърни с ръкавиците жили Безос и Мъск
Внася данък богатство, който ще ощети милиардерите
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Внася данък богатство, който ще ощети милиардерите
Сенаторът-демократ пуска в продажба с благотворителна цел суитчъри с култовата снимка от церемонията
Родните шегобийци се включиха в световната вълна от колажи
Нови мемета с ръкавиците на сенатора
Сенаторът засенчи Мистър Бийн, лавина от колажи в нета
Време е да се заемем с американския "корпоративен и финансов елит", каза Сандърс
Кандидатът за президентската номинация на демократите Бърни Сандърс обяви в предаване по MSNBC в петък, че ще гласува за Хилари Клинтън на предстоящит...
Американският сенатор Бърни Сандърс постигна победа над Хилари Клинтън в още един щат на първичните избори за номинацията на Демократическата партия з...
Сенаторът се самоопроделя като демократичен социалист, предрича "политическа революция" Ако Донълд Тръмп не скандализираше всекидневно американците...
Оливър Стоун нападна Хилари Клинтън и подкрепи Сандърс
Независимият сенатор от щата Върмонт, демократът Бърни Сандърс, който се самоопределя като социалист, атакува с хумор претендента от противниковия реп...
Оспорвана надпревара в „супер съботата" в САЩ. Сенаторът Бърни Сандърс победи в щатите Канзас и Небраска, докато Хилари Клинтън е първа в щата Луизиан...
Претендентите за номинация за Белия дом излизат като фаворити от "Супер вторника" Прогнозите за изхода от т. нар. "супер вторник" - ключов етап от но...
Милиардерът Доналд Тръмп печели вчерашните първични избори в Ню Хемпшир за президентската номинация на републиканците, а в надпреварата при демократит...
Блумбърг дава заявка за включване на надпреварата за Белия дом Американският щат Ню Хемпшър даде началото на гласуването на първичните избори на амер...
Сенаторът от щата Върмонт Бърни Сандърс има явна преднина пред бившата първа дама на САЩ Хилари Клинтън преди първични избори в Ню Хемпшър във вторник...
Сенаторът демократ Бърни Сандърс дава неизпълними обещания и води клеветническа кампания срещу Хилари Клинтън. Това заяви бившата първа дама на САЩ и...
Сенаторът от щата Тексас Тед Круз води с малка преднина пред Доналд Тръмп в надпреварата за номинацията на американските републиканци на първичните из...