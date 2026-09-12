Нов живот за един от най-богатите българи! Каза "да"
Богомил Манчев и любимата му се врекоха на стилна сватба
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Богомил Манчев и любимата му се врекоха на стилна сватба
Скок на тока битовите потребители ще видят във фактурите за февруари, каза експертът
За да се строи ядрена централа, трябва да е одобрен техническият проект от АЯР
Предложих на Цветан Василев да му подаря бизнеса си. Казах му "Ти лично ще ръководиш фирмата в продължение на шест месеца и ако реализираш един лев пе...
Ще убием и двата проекта за изграждане на ядрени мощности, ако ги сблъскамеЗащо за VII блок на "Козлодуй" бе избрана технология без конкурс, пита Бого...
София. Съвместен екип от прокурори и експерти от комисията за конфискация се захваща с имотите на собственика на "Риск инженеринг" Богомил Манчев, на...
София. „Когато следствието приключи, ще си потърся правата срещу тези, които ме клеветят". Това каза пред Нова телевизия Богомил Манчев, шеф на консул...
София. Софийският градски съд измени мярката за неотклонение на шефа на "Риск инженеринг" Богомил Манчев, съобщиха от институцията. Паричната гаранция...
София. НЕК е развалила консултантския договор с „Уорли Парсънс" за АЕЦ "Белене", съобщи държавното дружество. Това се случва година и половина след р...
Руската страна заблуждава България, че при пожар са изгорели важни документи, смята Иванов от ДСБ
Ще заведа дело и срещу държавата, задължително
София. "Ако "Белене" не бе спрян през март 2012 г., до момента НЕК щеше да е натрупал стотици милиони евро нови задължения по проекта, които дружество...
Събрани са достатъчно доказателства за присвояване в особено големи размери по случая "Манчев"
София. Собственикът на "Риск Инжинеринг" Богомил Манчев вече е обвиняем, научи репортер на Стандарт Нюз. Мярката му е рекордната гаранция в размер на...
София. „България ще загуби арбитражното дело срещу „Атомстройекспорт" за АЕЦ „Белене", въпросът е с повече или с по-малко от искания от руската страна...
Енергийното министерство не е спряло проекта, твърди консултантът
София. След решението на Министерски съвет и Народното събрание за спирането на проекта „Белене", министърът на икономиката и енергетиката е трябвало...
София. Изпълнителният директор на "Риск инженеринг" Богомил Манчев е бил разпитан днес сутринта в офиса си, веднага след като се е завърнал от чужбина...
София. Софийска градска прокуратура отложи разпита на бизнесмена Богомил Манчев. Не беше насрочена следваща дата за провеждането му. Собственикът на...
София. Зад акцията на прокуратурата за АЕЦ "Белене" стои както личен, така и политически интерес, смята изпълнителният директор на "Риск инженеринг" -...