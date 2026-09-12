Всичко за Богомил Манчев

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Разпитаха Манчев в офиса му

Разпитаха Манчев в офиса му

София. Изпълнителният директор на "Риск инженеринг" Богомил Манчев е бил разпитан днес сутринта в офиса си, веднага след като се е завърнал от чужбина...

25 септември | 15:32
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Отложиха разпита на Манчев

Отложиха разпита на Манчев

София. Софийска градска прокуратура отложи разпита на бизнесмена Богомил Манчев. Не беше насрочена следваща дата за провеждането му.  Собственикът на...

25 септември | 11:47
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