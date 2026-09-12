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Референдум в ГЕРБ за властта

Референдум в ГЕРБ за властта

Областните лидери на партията казват в понеделник ще има ли нови избори Референдум в ГЕРБ за властта е решил да прави Бойко Борисов. В понеделник Ген...

18 октомври | 7:15
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