България извън топ 5 на питания за данъчни измамници
България е извън първата петица на страните, които отправят най-много запитвания към данъчните власти в Швейцария за хора с банкови сметки там, които...
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България е извън първата петица на страните, които отправят най-много запитвания към данъчните власти в Швейцария за хора с банкови сметки там, които...
И жената на Бареков - Мария Календерска, бе включена в пъзела за кметските избори в София. Тя ще се кандидатира срещу Йорданка Фандъкова, твърдят от п...
"България без цензура" е получила държавната си субсидия за първото тримесечие на годината, съобщиха от Министерството на финансите. Парите са преведе...
Пловдив. „България без цензура" ще се яви самостоятелно на местните избори. Партията няма да позволи вотът на стотици хиляди българи да бъде подменен....
Партиите от ПГ на Български демократичен център (БДЦ) са подписали политическо споразумение за учредяването на политически съюз. Но в него липсва форм...
"Всеки баща носи кръста за своите деца, а когато сам избере децата си – кръстът е двойно по-тежък", казва Николай Бареков, лидер на "България без ценз...
Още двама българи са били спасени от борда на ферибота, който се запали в близост до остров Корфу. Това са В. Доспатлиев и А. Асенов, съобщиха от прес...
София. Четирима депутати напускат доброволно България без цензура. Това съобщиха от пресцентъра на партията и уточниха, че става въпрос за Стефан Кено...
София. Раздорите в "България без цензура" продължават с пълна сила. Лидерът на партията и евродепутат Николай Бареков стана и напусна студиото на бТВ,...
София. "Беше оказан натиск върху депутати от БДЦ от управляващите. Целта бе да се гласува цветно в нашата коалиция, за да се прикрие срамната коалиция...
Москва. Руският премиер Дмитрий Медведев посочи България като отрицателен пример. Това става ясно от негова статия във вестник "Независимая газета", к...
"България без цензура" готви конгрес, на който партията ще смени името си, както и структурни и организационни промени. Това заяви лидерът на ББЦ и ев...
По взаимно съгласие ПП „България без цензура" освобождава г-н Росен Петров от всички заемани от него постове в партията, информираха от пресцентъра на...
Анна Баракова е сред любимите учителки на ромите в "Столипиново" Нищо феноменално няма в досегашната биография на пловдивчанката Анна Баракова. За бр...
Пловдив. Ръководството на "България без цензура" Пловдив подава оставка. Това става ясно от отворено писмо от пресцентъра на партията изпратено до бъл...
Атина. Шестима българи са задържани в Гърция за трафик на деца. Полицията е успяла да предотврати осиновяването на две бебета, както и на едно по-голя...
Областните лидери на партията казват в понеделник ще има ли нови избори Референдум в ГЕРБ за властта е решил да прави Бойко Борисов. В понеделник Ген...
Зам.-председателят на "България без цензура" Светлин Танчев бе номинацията на лидера Николай Бареков за финансист номер 1 по време на предизборната ка...
Това е кражба, хората гласуваха за мен, гневи се Бареков 12 дни преди първото заседание на новия парламент той вече се сдоби с независим депутат. Бом...
София. Още преди първото заседание на 43-тото Народно събрание и преди депутатите да са положили клетва, парламентарната група на "България без цензур...