Магдалинчев потвърди: Има инфо от САЩ за Миталов
Скандалният случай със съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов е от 5 февруари
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Скандалният случай със съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов е от 5 февруари
Кирилов ще отговори на въпроси на БСП за освобождаването на магистрата от спецсъда
Дисциплинарни производства срещу магистрати имаме много, даже освобождаваме и от длъжност, каза представляващият ВСС Боян Магдалинчев
Той беше уличен от САЩ в "сериозни корупционни практики"
Разрешавайки на обвиняемия Николай Малинов да напусне страната си, е извършил тежко нарушение на служебните си задължения, каза правосъдният министър
Отказа да коментира наложената му заради корупция забрана да влиза в САЩ
Ще направи поисканите от Съдийската колегия на ВСС уточнения преди изтичане на 7-дневния срок
Върнаха на Данаил Кирилов искането на уволнение на съдията, уличен от САЩ в корупция
Не трябва да се спекулира с важни теми, като влизането ни в "чакалнята" на еврозоната
Американското посолство даде подробности за решението на държавния секретар Майк Помпио
Съдията пуснал обвиняемия за шпионаж Малинов в Русия без становище на прокурор и съд, направил частно дело
Изненадах се, че става въпрос за колега от системата, каза Боян Магдалинчев
Той намери пореден повод да атакува специализираните органи на съдебната власт
Андон Миталов получава "черен печат" за САЩ "за участието му в сериозна корупция"
Борисов призна, че съдията е бил тема на разговора му с президента на САЩ
Съдията от Спецсъда Андон Миталов участва в сериозна корупция