Изповед! Ана Иванович проговори за Швайнщайгер
Какво сподели неговата все още законна съпруга
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Какво сподели неговата все още законна съпруга
Разкри се цялата история за играча
Сватбата на най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова за дългогодишният й приятел Михаил Мирчев получи доста голям отзвук у нас и по света. В социал...
Слуховете за сватба между Себастиан Швайнщайгер и Ана Иванович са силно преувеличени. Тенисистката явно е решила, че иска да си поживее още малко. "Р...
Мелбърн. Луци Храдецка (Чехия) поднесе голямата изненада при жените в първия кръг на Откритото първенство на Австралия. Чехкинята изхвърли петата в св...
Халфът на "Байерн" Бастиян Швайнщайгер и тенисистката Ана Иванович са заедно, въпреки че и двамата отричат, гръмна "Курир". Изданието публикува снимки...
Мюнхен. Полузащитникът на Байерн Мюнхен Бастиан Швайнщайгер и сръбската тенис звезда Ана Иванович приключи. Само няколко дни, след като се появиха сни...
Световният шампион заряза Сара заради Ана Иванович Хубавите ябълки - световните шампиони ги ядат. А Гришо и Маша вече имат сериозна конкуренция в бит...
Ню Йорк. Сръбската тенис звезда Ана Иванович и немският национал Бастиан Швайнщайгер са най-новата звездна двойка, която влезе под медийните прожектор...
Монтерей. Ана Иванович от Сърбия триумфира на тенис турнира на твърди кортове в Мексико с награден фонд 500 хил. долара. Поставената под номер 2 в сх...
Мелбърн. Ана Иванович изхвърча от Australian Open на четвъртфиналите от надпреварата. Тийнейджърката Южени Бушар отстрани елиминатора на номер 1 в све...
Забавиха двубоя в Богота с 4 часа, Шарапова на косъм да се откаже
София Неизвестен фен на Хубавата Ана Иванович (Сърбия) и предложи с плакат да се омъжи за него. Това стана по време на полуфинала от Garanti Koza WTA...
София. Сръбската тенисистка Ана Иванович загуби от Елена Веснина (Рус) с 4:6, 6:3, 6:7 (1) в третия си мач от група „Средец" на Garanti Koza WTA Турни...
Шеф в "Левски" дари Ана с роза и бонбони
София. Сръбската звезда в тениса Ана Иванович се класира за полуфивалите на Garanti Koza WTA Tурнира на шампионките. В третия ден от атрактивната над...
София. „Определено мачът не тръгна добре за мен", заяви на пресконференцията след мача Пиронкова. "Започнах плахо с доста голяма доза нервност, защото...
София. Родната №1 в тениса Цветана Пиронкова започна с тежка загуба участието си на Турнира на шампионките в София. Пловдивчанката падна от Ана Иванов...
Ана Иванович намери време за разходка в центъра на София преди старта на Турнира на шампионките утре. Сръбкинята публикува в "Туитър" фото от столично...
Бившата номер 1 в световната ранглиста Ана Иванович пристигна в София и веднага направи първа тренировка преди старта на Турнира на шампионките. На це...