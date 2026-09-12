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Швайни дари Ана с колие за ЧРД

Швайни дари Ана с колие за ЧРД

Халфът на "Байерн" Бастиян Швайнщайгер и тенисистката Ана Иванович са заедно, въпреки че и двамата отричат, гръмна "Курир". Изданието публикува снимки...

08 ноември | 20:35
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