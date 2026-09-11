10 г. по-късно. Надупченият самолет падна
Отне живота на 283 пътника
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Отне живота на 283 пътника
Говорителят на Пентагона Джон Кърби призова Москва да изясни намеренията си
На 19 юни 2014 г. имало спешна среща между ръководителите на КТБ и БНБ. Цветан Василев не присъствал, защото вече бил заминал за Виена
Вирусът е бил изпуснат по време на развойната дейност на територията на Китай, смята наш адвокат
Най-слаби резултати от 20 г. насам, ще произведем само 76 млн. литра, съобщи шефът на държавната агенция Красимир Коев Реколта 2014 г. е една от най-...
"Стандарт" потърси мнението на видни имена от арт гилдията за равносметката им през 2014 г. и очакванията за Новата година. В няколко поредни броя ще...
Над 70 бебета се родиха в първите три дни на Новата година. Това сочат данните на здравното министерство. Най-много - 13, са малчуганите, проплакали в...
Как да правим обобщения за година, която е била толкова различна за всеки? Единствените сигурни факти са тези на статистиката - когато нарочно се отда...
За първи път на "Дондуков" се изредиха трима министър-председатели"Стандарт" избра 10-те водещи събития на отиващата си година След протестната 2013-...
Храбрите българи, скочили в огън и вода за ближните си, ни връщат надеждата Годината на катаклизмите - така ще запомним отиващата си 2014 г. Торнадо...
Димитър Ганев, политолог Отиващата си 2014-а беше втора поредна година, изключително динамична в политическо отношение. Тази динамика започна през пр...
Щастието по света нараства Едва 31% от българите са заявили, че са били щастливи през 2014 година. Все пак, у нас щастливите хора са повече от нещаст...
Годината, каквато я видя карикатуристът на "Стандарт" Илиян Савков Три правителства, два вида избора, невиждани наводнения, две войни на неколкостоти...
София. Тази събота (26 април), на стадион „Осогово" в Кюстендил ще се проведе първият полуфинален кръг на Kamenitza Фен Купа 2014. И тази година пътят...
Приоритетите в бюджета са екология, транспорт и образование.
През първото полугодие Венера помага на Телци и Близнаци след това на Стрелците
София. Държавни ценни книжа за 900 млн. лв. ще пусне Министерството на финансите през януари. Целта е да се натрупат пари във фискалния резерв, част о...
София. 45 декларации за облагане на доходите на гражданите от 2013 г. бяха подадени "офлайн" (в офисите на НАП) през първите два часа от старта на дан...
Ще насърчаваме още раждането на деца, ново поевтиняване на тока не е препоръчително за енергийната ни система
Башар ал Асад и ислямистите изчезват, трета световна война няма да има