Закана на Тръмп разтрепера гащите на талибаните

Американският президент Доналд Тръмп отправи заплаха към Афганистан с неопределено наказание,

ако управляваната от талибаните страна не „върне въздушната база "Баграм“,

предаде АФП.

„Ако Афганистан не върне базата "Баграм" на тези, които я построиха – Съединените американски щати, ЩЕ СЕ СЛУЧАТ ЛОШИ НЕЩА!!!“, написа 79-годишният лидер в платформата си Трут Соушъл.

Неясната заплаха идва само дни след като Тръмп повдигна идеята САЩ отново да поемат контрол над базата по време на официалното си посещение във Великобритания.

Баграм, най-голямата военновъздушна база в Афганистан, беше

ключов елемент от ръководената от САЩ военна кампания срещу талибаните,

чието правителство Вашингтон свали след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. в Съединените щати.

Огромният комплекс е обект на многократни обвинения за системни нарушения на човешките права от страна на американските сили, особено спрямо задържаните в рамките на мътната „война срещу терора“, посочвани от „Амнести Интернешънъл“, „Хюмън Райтс Уоч“ и други организации.

Тръмп често е изразявал съжаление за загубата на достъп до Баграм, подчертавайки близостта му до Китай, но

за първи път публично заяви, че работи по въпроса.

„Опитваме се да си я върнем, между другото – това може да е малка новина. Опитваме се да си я върнем, защото те имат нужда от неща от нас,“ каза Тръмп на пресконференция с британския премиер Киър Стармър.

Американските и натовските войски се изтеглиха хаотично от "Баграм" през юли 2021 г.

като част от мирно споразумение, договорено от Тръмп, докато възраждащите се талибани завладяваха обширни части от Афганистан, преди накрая да установят контрол над цялата страна.

От завръщането си на власт Тръмп многократно критикува загубата на базата, свързвайки я с нападките си срещу начина, по който неговият предшественик Джо Байдън се справи с изтеглянето на САЩ от Афганистан.

Тръмп неведнъж е изразявал и недоволство от нарастващото влияние на Китай в Афганистан.

