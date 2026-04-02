Войната удари брутално туристическата индустрия на Дубай

Миналата година Дубай посрещна 19.59 милиона международни посетители, което го превърна в един от най-посещаваните градове в света. Но войната между Съединени щати и Израел срещу Иран оказва опустошително влияние върху броя на туристите, а местният бизнес изпитва сериозни затруднения.

В повечето вечери ресторантите в Дубай обикновено са препълнени – с постоянния шум от гости, туристи и жители, които запълват масите из целия град. Но през последния месец много от тези маси остават празни.

За Наташа Сидерис промяната е била внезапна и рязка. Тя открива първия си ресторант в Дубай през 2014 г. През последното десетилетие нейната група Tashas се разраства до 14 обекта в страната, с над 1000 служители. Но войната сега нанася тежък удар върху бизнеса ѝ.

Сидерис казва, че много от ресторантите ѝ, популярни както сред местните, така и сред чужденците, са отчели спад в приходите с над 50%. Обектите, които разчитат основно на туристи, са засегнати още по-силно – със спадове между 70% и 80%. Кризата я е принудила да намали заплатите на всички служители – включително собствената си – с 30%.

„Настоящата ситуация е брутална“, казва тя. „Имах избор – или да уволня 30% от персонала, или да намаля заплатите, за да запазя работните места. Засега избрах второто.“

Тя допълва, че ситуацията би била още по-тежка, ако част от обектите ѝ не се намираха в квартални търговски центрове и близо до жилищни райони, където все още разчитат на местни клиенти.

Тази сурова реалност се наблюдава в голяма част от ресторантьорския сектор в Дубай.

Високопоставен мениджър в ресторантска верига, пожелал анонимност, споделя, че посещаемостта е спаднала до едва 15–20% от обичайното ниво, което е принудило компанията да пусне повече от половината служители в неплатен отпуск.

„Нямаме избор“, казва той. „Вече затворихме временно няколко обекта, а останалите работят с минимален персонал.“

Ударът не се ограничава само до ресторантите. Цялата туристическа екосистема – от хотели и туристически агенции до транспортни компании и авиолинии – усеща натиска.

През последните две десетилетия Дубай се превърна в един от водещите туристически центрове в света. Но от началото на конфликта този възход е рязко прекъснат.

По-широкият регион на Обединени арабски емирства е подложен на многократни атаки, като Дубай е сред ключовите цели на иранските ответни удари след действията на САЩ и Израел. Според властите са изстреляни над 2400 ракети и дронове към страната, насочени към летища, пристанища и цивилни обекти, включително хотели и жилищни сгради.

Над 90% от тях са били прехванати и унищожени, но отломки все пак са падали в части от Дубай – включително в жилищни райони, хотели и летището. Снимки на фрагменти, ударили хотел Fairmont на остров Палм Джумейра, се разпространиха широко онлайн.

До момента 11 души са загинали, а над 185 са ранени в страната, съобщават властите.

Конфликтът, започнал на 28 февруари, сериозно наруши въздушния трафик в региона. В първите седмици десетки хиляди туристи бяха блокирани, преди да бъдат евакуирани със специални полети.

Хиляди редовни полети бяха отменени, което на моменти парализира един от най-натоварените авиационни центрове в света. Международното летище в Дубай – най-натовареното за международни пътници – обслужи 95.2 милиона души миналата година. Част от полетите вече са възстановени, като авиокомпанията Emirates работи с намален график.

Но с отлива на туристи и рязкото намаляване на новите пристигащи, хотелите в Дубай отбелязват сериозен спад. Заетостта е паднала до едва 15–20% от обичайното за този период, според Мамун Хмиден от туристическата платформа Wego.

Хотелите реагират с големи намаления на цените, особено около празника Ейд, в опит да привлекат местни гости. Някои луксозни хотели на Палм Джумейра са свалили цените с до 50%.

„Несигурността в момента засяга всички“, казва Хмиден.

Някои хотелски вериги временно затварят обекти или части от тях, официално заради „планирани ремонти“ – практика, типична за по-слабия летен сезон.

Мениджър от международна хотелска група признава, че заетостта в някои обекти е паднала до едноцифрени стойности. „Има логика да намалим разходите и да затворим временно, докато преценим ситуацията“, казва той.

Дори бизнес хотелите са под натиск. Дубай, ключов център за конференции и събития, отчита отлагане или отмяна на големи прояви. Веригата Majestic Hotels съобщава за рекордно ниска заетост.

„Виждаме анулации и след април“, казва Варун Радж, директор продажби и маркетинг. „Много събития се отменят, което затруднява планирането на пътувания.“

Спадът идва след години на бурен растеж. По време на пандемията от Covid-19 Дубай беше сред първите дестинации, които отвориха за международни туристи – и възстанови сектора си по-бързо от много други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com