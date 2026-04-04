Мъжете на нокти! Германия върна забрана от Студената война

Твърде притеснителен закон прие Германия. Според новия закон за военната служба, всички германски мъже на възраст между 17 и 45 години трябва да кандидатстват за разрешение от армията, за да напуснат страната, когато престоят им е по-дълъг от три месеца.

„Според текста на закона, мъжете на 17 и повече години са длъжни предварително да кандидатстват за разрешение от кариерния център на въоръжените сили за престой в чужбина с продължителност повече от три месеца“, обясни говорител на германското Министерство на отбраната пред информационната агенция ДПА.

„Ще изясним чрез административни разпоредби, че разрешението винаги ще се счита за издадено, стига военната служба да е доброволна“, добави той.

Така нареченият Закон за модернизация на военната служба влезе в сила на 1 януари. Централният му момент е задължителният медицински преглед за мъже, родени от 2008 г. нататък, чрез който се надява да бъдат набрани доброволци за разширяване на въоръжените сили с 80 000 действащи войници, достигайки общо 260 000.

Въоръжените сили трябва да знаят, в случай на извънредна ситуация, кой е в чужбина за продължителен период.

„Затова тук е създадена правна основа, която да подпомогне, ако е необходимо, задължителните елементи на новата военна служба в тяхното практическо приложение, като например задължителния медицински преглед, считано от 1 януари 2026 г.“, отбеляза той.

Съгласно закона, задължението за разрешение се прилага и извън стресови ситуации и ситуации на отбрана, пише novini.bg.

Говорителят не отговори на въпроса колко пъти са били поискани подобни разрешения от началото на годината. На въпроса как ще бъдат откривани или санкционирани нарушенията, те отбелязаха, че „правилото вече е било в сила по време на Студената война и няма практическо значение. Нито пък е конкретно санкционирано“.

„Министерството на отбраната разработва специфични правила за предоставяне на изключения от изискването за разрешение, също с цел избягване на ненужна бюрокрация“, обясни той.

Той обаче уточни, че разрешение за престой в чужбина трябва да бъде издадено, при условие че „не се предвижда конкретна служба като войник през въпросния период“.

„Тъй като според действащото законодателство военната служба се основава изключително на доброволност, съответните разрешения следва да бъдат предоставени по принцип“, посочи той.

Задължителната военна служба беше преустановена в Германия през 2011 г. след 55 години в сила, но новото законодателство, договорено от коалицията от консерватори и социалдемократи, водена от канцлера Фридрих Мерц, насърчава модел на доброволна военна служба, въпреки че предвижда задължителна военна служба за запълване на квоти, ако доброволното записване не постигне поставените цели.

