Важно от Тръмп. Ще има ли среща Путин-Зеленски

Гаранциите за сигурността на Украйна ще бъдат дадени основно от европейските страни, но САЩ ще им помогнат

31 авг 25 | 12:51
Президентът на САЩ изрази съмнение, че двустранна среща Зеленски – Путин може да се състои. В интервю за изданието Daily Caller, Доналд Тръмп все пак сподели, че тристранната среща с негово участие все пак ще се състои.

За воюващите повече от три години Украйна и Русия Тръмп заявява, че за да се стигне до мир - "понякога им трябва да се сбият малко, преди да могат да спрат".

По повод евентуалното прекратяване на огъня, Тръмп заяви, че гаранциите за сигурността на Украйна ще бъдат дадени основно от европейските страни, но САЩ ще им помогнат.

Автор Агенция Стандарт

