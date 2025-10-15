НАТО разкри. Натиска ли Путин ядреното копче

Ако Съединените щати прехвърлят крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, Русия вероятно ще отговори, като засили дрънкането с ядрени оръжия и увеличи наказателните удари.

Възможно е и временно засилване на конфликта, според високопоставен служител на НАТО в Брюксел, съобщава LIGA.net .

Изданието отбелязва, че руски журналисти са попитали представител на Алианса какъв би бил отговорът на Москва, ако „Томахоуки“ бъдат разположени в украинските въоръжени сили, и дали този отговор може да е свързан с „новото оръжие“, споменато по-рано от лидера на Кремъл Владимир Путин.

Те също така са попитали дали това може да доведе до засилено настъпление на фронта.

Високопоставен служител на НАТО отговори, че „Томахоук“ е прецизно насочвано оръжие с удължен обсег, което ще донесе значителна допълнителна мощ на украинската армия.

„Що се отнася до отговора на „Томахоук“, не виждаме никакви нови разработки в областта на оръжията, които Русия би могла да използва.

Както УНИАН съобщи по-рано, Дмитрий Песков, прессекретарят на руския диктатор Владимир Путин, коментирайки вероятното предоставяне на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна от САЩ, отбеляза, че този въпрос предизвиква „изключителна загриженост“ на Кремъл. Той отбеляза, че „това са специални оръжия“ и „те могат да бъдат ядрени или неядрени“.

Бившият руски президент и настоящ заместник-секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев истерично отговори на изявленията на американския президент Доналд Тръмп за ракетите „Томахоук“. Той заплаши, че „доставките на тези ракети могат да завършат зле за всички и най-вече за самия Тръмп“ и намекна за ответен ядрен удар.

