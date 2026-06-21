Украйна плени правнука на легендарно величие на СССР

Правнукът на бившия генерален секретар на Централния комитет на КПСС Леонид Брежнев (който е от украински произход), 45-годишният Антон Милаев, е военнопленник в Украйна. Информацията първоначално бе публикувана от прокремълския Телеграм канал "База", а след това бе потвърдена пред BBC News Ukraine и украинския сайт "Бабел" от източници в Координационния щаб на Украйна за третиране на военнопленници.

По-късно подобна публикация беше публикувана и от съветника на министъра на отбраната на Украйна Сергий Стерненко.

Антон Милаев е осиновен внук на Галина Брежнева - единствената дъщеря на Леонид Брежнев. Той е биологичен внук на съпруга ѝ, руския цирков артист Евгений Милаев.

През есента на 2025 г. 45-годишният Антон подписва договор с руската армия и заминава за фронта като сапьор. През ноември м.г. той е спрял да общува със семейството си.

По-късно близките му получават информация, че Милаев е държан като военнопленник в контролираната от Украйна част от Херсонска област.

Леонид Илич Брежнев ръководи Съветския съюз (СССР) като генерален секретар на Централния комитет (ЦК) на Комунистическата партия (КПСС) от 1964 г., а на 16 юни 1977 г. става председател на Президиума на Върховния съвет на СССР. На власт е чак до смъртта си през 1982 г. След диктатора Йосиф Сталин той е най-дълго управлявалият съветски държавник - 18 години.

Леонид Брежнев е роден на 1 януари 1907 г. (19 декември 1906 г. стар стил) в град Каменское - тогава част от Руската империя на територията на днешна Украйна, в работническо семейство. След като завършва Днипродзержинския металургически институт, става металург-инженер. През 1923 г. влиза в Комсомола, а няколко години по-късно вече е активен член на Комунистическата партия. Мобилизиран е във Втората световна война и е политкомисар на танкова рота.

През 1952 г. става член на Централния комитет на партията, а през 1964 г. става Първи секретар на ЦК на КПСС, след като предшественикът му Никита Хрушчов е свален от власт. Брежнев не участва пряко в тези действия, но предварително дава съгласието си да поеме поста.

Брежнев умира в Москва на 10 ноември 1982 г. Има две деца - дъщеря Галина и син Юрий.

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