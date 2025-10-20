Турция пусна уникален път, който пее

Турция пусна уникален път с музикална настилка, а шофьорите, които пътуват по него, ще чуват османски военен марш, ако се движат със съобразена скорост, съобщава "Хюрийет дейли нюз", цитирани от БТА.

Новият "музикален път" се намира в черноморския окръг Трабзон. По време на пътуване през участъка на магистралата край местния град Мачка в автомобилите ще звучи османският военен марш "Джеддин деден" ("Ceddin Deden"), стига водачите да поддържат постоянна скорост от 100 км/ч.

Музиката е резултат от вибрациите и звуците, генерирани от гумите на превозните средства върху специално проектираната настилка, обясни министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Първият музикален път в Турция беше изграден по първокласния път Налъхан - Бейпазар в окръг Анкара, а пътуващите по него могат да се насладят на част от класическото произведение на Волфганг Амадеус Моцарт – "Турски марш".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com