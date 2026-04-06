Триумфална операция. Нетаняху поздрави Тръмп за спасения пилот

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи тържествен поздрав към американския президент Доналд Тръмп след успешната операция по спасяването на пилот от американските военновъздушни сили от територията на Иран, съобщава „Джерусалем пост“. В телефонен разговор между двамата лидери бе подчертано значението на съвместните действия, довели до успешния изход на мисията. Операцията се превърна в символ на силното партньорство между двете държави.

Тръмп е изразил благодарност към Израел за оказаната помощ, като е подчертал ключовата роля на сътрудничеството в сложната и рискова операция. По думите на Нетаняху, решителността и бързината на действията са били от съществено значение за спасяването на пилота.

„По-рано разговарях с президента Доналд Тръмп и лично го поздравих за смелото му решение и за безупречно изпълнената американска мисия по спасяването на сваления пилот от вражеска територия“, заяви израелският премиер.

В изявление в Х Нетаняху подчерта и значението на съюза между двете страни. „Изпитвам дълбока гордост, че сътрудничеството ни на бойното поле и извън него е безпрецедентно и че Израел успя да допринесе за спасяването на един смел американски воин“, написа той.

Случаят допълнително затвърждава стратегическите връзки между САЩ и Израел, като демонстрира способността им да действат координирано в критични ситуации и да постигат резултати в сложна международна обстановка.

