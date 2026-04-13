Тръмп затваря Ормузкия проток в 17 ч., но ето какво отговори Иранската гвардия

Централното военно командване на Съединените щати обяви, че ще затвори Ормузкия проток днес в 10 часа източноамериканско време или 17 следобед българско, предава БНТ.

Това става след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран в Пакистан тази събота. Двете страни не успяха да се споразумеят за иранската ядрена програма и в отговор Доналд Тръмп обяви, че протокът ще бъде затворен от американските сили. Няма да се допуска преминаването на плавателни съдове от и към ирански пристанища. Дадена беше заявка и за преследване на всички, които са платили такса на Иран, за да плават през Ормуз. Тръмп допълни и че от Техеран са съобщили, че са минирали Ормузкия проток и сега предстои операция по разминирането му.

Заканата на американския лидер доведе и до скок на цената на петрола тази сутрин. Сорт Брент поскъпна със 7% и се продава за 102 долара за барел. Въпреки това Тръмп изрази оптимизъм за ситуацията:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много добри неща се случват по въпроса за Ормузкия проток. Примирието засега е стабилно, защото иранската армия е разгромена. В 10:00 блокадата на Ормузкия проток ще влезе в сила. Други страни също ще ни съдействат и Иран няма да може да продава петрол."

Иранската революционна гвардия заяви, че всеки военен кораб, приближаващ се до пролива, ще бъде разглеждан като нарушаващ настоящото прекратяване на огъня и спрямо него ще бъде „реагирано сурово“, предава Би Би Си.

В публикация на „Уолстрийт Джърнъл“ се казва, че Тръмп обмисля възобновяване на въздушните удари срещу Иран. Белият дом заяви пред Би Би Си, че всички опции са на масата , но също така заяви, че всеки, който казва на вестника, че знае какво ще направи Тръмп по-нататък, е „чисто спекулация“.

Тръмп заяви, че Иран все още иска да преследва ядрените си амбиции , обещавайки, че САЩ ще се погрижат „Иран да не разполага с ядрено оръжие“.

Провалът на мирните преговори и покачващите се цени на петрола засегнаха световната икономика - петролът вече е над 100 долара за барел.

Американският флот ще блокира Ормузкия проток, след като преговорите в Исламабад не доведоха до споразумение между САЩ и Иран.

Това е критичен корабен маршрут, през който се транспортира приблизително 20% от световния петрол и втечнен природен газ.

Географското положение на пролива позволи на Иран да го използва като лост по време на тази война, избирателно предотвратявайки преминаването на кораби през тесния воден път и едновременно с това предизвиквайки рязко покачване на цените на петрола.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com