Тръмп се произнесе за Венецуела. Ще има ли война

Президентът на САЩ разкри какво ще се случи с Венецуела.

Доналд Тръмп заяви, че възможността за война между САЩ и Венецуела е малка, но намекна, че дните на Николас Мадуро като президент на страната са преброени, съобщава BBC.

„Съмнявам се - не мисля, че ще се стигне до война, но те се отнасят към нас много зле”, коментира президентът на САЩ в отговор на въпросите към него.

От два месеца американската армия събира флот от военни кораби, изтребители, бомбардировачи, морски пехотинци, дронове и разузнавателни самолети в Карибско море. Това е най-голямото разполагане на сили там от десетилетия. Тръмп не дава категоричен отговор на въпроса дали ще атакуват Венецуела по суша.

САЩ продължават да нанасят удари по предполагаеми наркоконтрабандни лодки. Администрацията на Тръмп твърди, че тези удари са необходими, за да се спре потокът от наркотици към Щатите.

Тръмп отхвърля твърденията, че действията на САЩ имат за цел да свалят Мадуро, който е дългогодишен негов опонент.

Според CBS News най-малко 64 души са убити при американски удари в Карибите и източната част на Тихия океан от началото на септември.

Военни кораби, изтребители и ЦРУ - каква е крайната цел на Тръмп във Венецуела?

Далекобойни бомбардировачи B-52 проведоха „демонстрации на бомбени атаки“ край бреговете на Венецуела. Тръмп разреши разполагането на ЦРУ във Венецуела, а най-големият самолетоносач в света също е изпратен в региона.

Мадуро обвини Вашингтон, че „съчинява нова война“, а президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че САЩ използват ударите по лодки, за да „доминират над Латинска Америка“.

Тръмп категорично заяви, че правителството няма да позволи на хора от целия свят да влизат в страната. „Идват от Конго, идват от целия свят, не само от Южна Америка. Но Венецуела в частност, е зле. Те имат банди”, каза той, посочвайки групировката Tren de Aragua, която нарече „най-жестоката банда в света“.

Нуклеарни тестове и политическо напрежение

По отношение на ядрените оръжия, след като призова американските военни да възобновят ядрените изпитания, за да догонят страни като Русия и Китай, Тръмп заявява намеренията си САЩ да тестват ядрени оръжия „както правят другите страни’.

Правителственото спиране и конфронтацията с демократите

Тръмп коментира и продължаващото повече от месец спиране на работата на правителството на САЩ, което остави милиони американци без жизненоважни услуги. Той обвини демократите, наричайки ги „обезумели фанатици“, които „са се отклонили от пътя“, но добави, че вярва, че в крайна сметка ще отстъпят и ще гласуват за прекратяване на блокадата. „А ако не гласуват – това е техен проблем.“

