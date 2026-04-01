Тръмп хвърли в шок НАТО! Какво ще реши

Сериозно обмислям да извадя САЩ от НАТО. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за британския в. "Дейли Телеграф".

Причината, уточни Тръмп, е отказът на съюзниците в НАТО да подкрепят САЩ в съвместната им война с Израел срещу Иран.

Той повтаря пред изданието определението си за алианса - "книжен тигър", предаде БТА.

Това е най-ясният знак досега, че Белият дом вече не смята Европа за надежден партньор в сферата на отбраната, след като отхвърли искането на Тръмп съюзниците да изпратят военни кораби, за да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран в отговор на израелско-американската военна кампания, започнала на 28 февруари тази година, отбелязва "Дейли Телеграф".

