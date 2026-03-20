Тръмп каза, че без САЩ, НАТО е хартиен тигър

„Без САЩ НАТО е хартиен тигър!“ Това заяви в своята социална мрежа американският президент Доналд Тръмп.

„Те не искаха да се включат в борбата за спиране на ядрен Иран. Сега, когато тази борба е военно СПЕЧЕЛЕНА и с много малък риск за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток – проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола“, добави Тръмп.

„Толкова лесно за тях да го направят, с толкова малък риск. СТРАХЛИВЦИ и ние ЩЕ ПОМНИМ!“, завърши президентът.

Тръмп казва, че САЩ „се справят изключително добре в Иран“. Той изброи военноморските сили, военновъздушните сили, противовъздушната отбрана, радарите и лидерите на Иран и казва, че „всички те са изчезнали“.

„Сега никой вече не иска да бъде лидер там“, казва президентът. „Искаме да говорим с тях, но нямаме с кого да говорим.“ „Харесва ни така“, добавя той. Тръмп също така казва, че Иран е искал да завземе Близкия изток и повтаря, че „ако имаха ядрено оръжие, щяха да го използват“.

