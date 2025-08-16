Тръмп и Путин си тръгнаха от Аляска. Какво ще стане с Украйна?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин се разделиха след снощната си среща в Аляска без да разкрият нищо, свързано с потенциален мирен план за Украйна.

Същевременно отправиха обнадеждаващи изявления и си направиха приятелски жестове, предаде Франс прес.

Американският президент описа срещата като "много продуктивна", докато Путин я нарече "конструктивна", но на практика близо тричасовите разговори във военната база в Аляска не доведоха до никакви незабавни действия.

Тръмп, който обича да се представя като решителен преговарящ, увери журналистите по време на съвместната пресконференция след срещата, че "много малко" въпроси са останали да бъдат решени, за да се намери решение на войната, започнала преди повече от три години с руската инвазия в Украйна.

"Все още не сме стигнали дотам, но постигнахме напредък. Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение"

заяви Тръмп, който отпътува обратно за Вашингтон, след като прекара общо шест часа в Аляска. Същото направи и Владимир Путин.

Преди срещата 79-годишният милиардер си беше поставил за цел бързо да организира тристранна среща с Путин и украинския президент Володимир Зеленски и да осигури прекратяване на огъня. Той не спомена нищо от това по време на пресконференцията си след срещата в Аляска, отбелязва АФП.

Руският президент, със същия ангажиращ и сърдечен тон като колегата си, заяви, че

се надява "споразумението", постигнато в Аляска, да донесе "мир в Украйна".

Двамата лидери, които говориха пред синьо пано с надпис "В търсене на мир", обещаха да дадат пресконференция, но след изявленията си пред журналисти стиснаха ръцете си, без да отговорят на репортерите, които ги заляха с въпроси.

Американският президент заяви, че веднага след срещата ще се обади на лидерите на страните от НАТО и на украинския президент Володимир Зеленски, за да ги информира за разговорите и заяви, че в "в крайна сметка всичко зависи" от Киев.

По време на пресконференцията той посочи още, че

ще се срещне с руския президент отново "много скоро". Путин му отговори на английски език: "Следващия път в Москва".

"Предполагам, че това може да се случи", отвърна Тръмп.

Срещата започна с топло посрещане на Владимир Путин, който направи зрелищно завръщане на международната сцена, докато най-смъртоносният конфликт в Европа след Втората световна война продължава.

Американският президент кратко аплодира руския си колега, докато той се приближаваше към него на пистата на летището.

Това бе последвано от ръкостискания и усмивки в обстановка, която демонстрираше военната мощ на САЩ, с най-съвременни модели изтребители, подредени покрай червения килим и прелитащи над главите на двамата държавни лидери.

След това руският президент се качи в бронирания автомобил на Тръмп, където двамата проведоха кратка среща насаме, преди началото на официалната среща.

