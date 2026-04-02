Тръмп и Иран отново разменят заплахи: ескалацията влиза в нова фаза

Напрежението около ключовия Ормузкия проток се изостря, но засега Техеран оставя жизненоважния маршрут отворен – с условия. Кораби ще могат да преминават, стига „да не принадлежат на агресора и да не са свързани с него“, заяви говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаеи в интервю за Newzroom Afrika. По думите му преминаването ще става „след необходима координация с нашите власти“.

Това е внимателно балансиран сигнал: проливът остава отворен, но вече не е неутрален. А зад дипломатичния тон стои ясно предупреждение – Иран няма да приеме „порочен цикъл от война, преговори и примирие“. Препратката е към ескалациите от последните месеци, включително 12-дневния конфликт през юни между Иран и Израел, в който Съединени щати атакуваха ядрени и военни обекти.

„Казаха да спрем – спряхме. Девет месеца по-късно започнаха отново“, подчерта Багаеи.

Денят започна с нова размяна на заплахи. Техеран предупреди за „смачкващи, по-широки и разрушителни“ атаки – вече пета поредна седмица на удари. Часове по-рано Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще ударят Иран „изключително силно“ в рамките на две до три седмици.

Говорител на иранските въоръжени сили заяви, че атаките на Съединени щати и Израел срещу Иран са били „незначителни“ и не са засегнали ключовите военни способности на страната.

По думите му оценките на Вашингтон и Тел Авив се базират на „непълна информация“ за реалните военни ресурси, техника и стратегически потенциал на Техеран.

Изявлението е част от по-широката линия на Иран да омаловажи ефекта от ударите и да подчертае, че основни военни мощности – включително ракетни програми, дронове и системи за отбрана – остават непокътнати и извън обсега на противника.

Паралелно с това иранските военни предупреждават, че подобни атаки няма да останат без отговор и че конфликтът може да се разшири, ако натискът продължи.

Ескалацията има ясна хронология. На 21 март Тръмп заплаши да „заличи“ ирански електроцентрали, ако Техеран не отвори Ормузкия проток до 48 часа. Отговорът дойде с удар близо до Димона – район, свързван с недекларираната ядрена програма на Израел. Иран от своя страна повтори, че проливът остава отворен за държави, които не участват в атаки срещу него.

На 23 март тонът за кратко омекна – Тръмп съобщи за „много добър и продуктивен разговор“ между Вашингтон и Техеран и отложи удари по енергийна инфраструктура с пет дни. На 26 март паузата беше удължена до десет дни – според него по искане на иранската страна.

Но напрежението бързо се върна. На 31 март Корпусът на гвардейците на ислямската революция отправи заплахи към американски технологични компании с присъствие в Близкия изток – включително Microsoft, Apple и IBM. Реакцията на Тръмп беше рязка и подигравателна – той постави под въпрос способностите на Иран, намеквайки, че няма с какво реално да отговори.

