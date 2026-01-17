Тръмп го направи! Европа още не може да повярва

Администрацията на Вашингтон налага 10% мита върху Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Финландия и Нидерландия, които ще останат в сила до постигането на споразумения за придобиването на Гренландия от Съединените щати.

Това обяви президентът на САЩ в социалната си мрежа.

"От 1 февруари 2026 г. всички споменати държави (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия) ще бъдат обект на мита от 10% върху всички стоки, изпратени в САЩ. От 1 юни 2026 г. тези мита ще бъдат увеличени на 25%", написа той в Truth Social.

"Тези мита ще бъдат наложени и платени, докато не се постигне споразумение за пълното и окончателно придобиване на Гренландия," добави Тръмп.

