Тръмп е твърдо решен за Куба. Пусна ретроспекция на живота си в снимки

Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да „обърнат поглед към Куба“, след като ситуацията около Иран бъде разрешена. Той направи изявлението си пред репортери.

„Ще се справим с Иран и след това, когато приключим с това, може да се отбием в Куба“, заяви американският президент, цитиран от Франс прес.

Той също нарече Куба „страна в упадък“. "Куба е провалена държава", посочи Тръмп и добави, че карибският остров е бил "управляван ужасно в продължение на много години" от комунистическия революционер Фидел Кастро.

По думите му много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле" и че много от членовете на техните семейства са били убити или пребити.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел предупреди преди дни Вашингтон да не ескалира конфликта между двете страни с военна конфронтация. "Ако това се случи, ще има боеве", заяви Диас-Канел и добави, че страната не иска война.

Тръмп на няколко пъти заплаши да предприеме по-твърди мерки срещу Куба и говори открито за възможността да "превземе" острова.

На 5 март американският лидер заяви, че Вашингтон възнамерява да работи по разработването на по-нататъшен курс към Куба след приключване на военната операция срещу Иран.

Преди това той многократно е твърдял, че правителството и икономиката на Куба са близо до колапс, след като Венецуела прекъсна доставките на петрол за островната държава под натиск от САЩ.

На 27 февруари американският президент заяви, че Съединените щати могат да „установят приятелски контрол над Куба“.

Той отново развесели последователите си в мрежата си с видео от снимки, проследяващо живота му.

