Трагедия в Париж! Чужд посланик скочи от 22 етаж и се преби

Южноафриканският посланик във Франция Нкосинати Емануел Мтетва е открит мъртъв на тротоара пред хотел „Хаят“ в западен Париж, след като от понеделник беше издирван активно.

Вестник „Паризиен“, цитиран от „Ройтерс“, съобщи, че 58-годишният дипломат вероятно е скочил от 22-рия етаж на четиризвездния хотел. Прокуратурата в Париж потвърди, че е започнато разследване, а на място е изпратен дежурен магистрат.

Трагедия пред хотел „Хаят“ и начало на разследването

Тялото на посланика е открито на тротоара пред хотела в западната част на френската столица, потвърдиха от прокуратурата на Париж. По случая е образувано разследване, поето от Бригадата за борба с престъпленията срещу личността на парижката полиция, като дежурен магистрат е изпратен на място. Говорител на парижката полиция отказа коментар, а Посолството на Република Южна Африка във Франция не отговаря на запитванията на „Ройтерс“. Според първоначалната информация 58-годишният дипломат вероятно е скочил от 22-рия етаж на четиризвездния хотел.

Мистерията около изчезването и последните сигнали

За изчезването на Нкосинати Емануел Мтетва е сигнализирала съпругата му, „която е посочила, че е получила тревожно съобщение от него“, уточнява прокуратурата в Париж. Телефонът на дипломата е бил локализиран за последен път около 15:00 ч. (16:00 ч. българско време) в понеделник в близост до Булонския лес в Париж. Тялото му е намерено пред хотел „Хаят“ впоследствие, а причините и обстоятелствата около смъртта се изясняват в рамките на започнатото разследване.

Политическа и дипломатическа кариера

Нкосинати Емануел Мтетва беше назначен за посланик на Южна Африка във Франция през февруари 2024 г. и бе постоянен представител на страната в ЮНЕСКО. Политическият му път започва в профсъюзната борба срещу апартейда; през 1994 г. става секретар на Младежката лига на Африканския национален конгрес (АНК), пост, който заема до 2001 г. През 2002 г. влиза в Националното събрание на Република Южна Африка, където председателства парламентарната комисия по минното дело и енергетиката между 2004 и 2008 г., посочва „Паризиен“.

През септември 2008 г. Мтетва става министър на сигурността и безопасността в правителството на президента Мотланте; заема същата длъжност и при Джейкъб Зума, когато ведомството е преименувано на Министерство на полицията, преди впоследствие да стане министър на изкуствата и културата след преизбирането на Зума.

