Рязък завой с имотите. Етажът диктува цената
Може да повлияе на крайната сума от 5 до 15%
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Може да повлияе на крайната сума от 5 до 15%
Какво показват различни изследвания
Френската прокуратура започна разследване
Майката е била с тях и също е в болницата, след като е вдишала голямо количество дим
Благоевград. 56-годишен бивш пожарникар загина при полет от терасата на седмия етаж на блок в благоевградския квартал "Еленово". Трагичният инцидент с...
Ню Йорк. Пожар избухна на етаж от небостъргач в Ню Йорк. Огънят пламнал в апартамент в една от най-високите сгради в Голямата ябълка. Инцидентът стана...
Сливен. Момиче на 11 години е паднало от 7-я етаж на сграда в Сливен, вследствие на което е починало. Детето е било прието в реанимация на МБАЛ „Д-р...