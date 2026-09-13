Трагедия в Париж! Чужд посланик скочи от 22 етаж и се преби
Френската прокуратура започна разследване
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Френската прокуратура започна разследване
Нямаме какво повече да обсъждаме с него, така че той представлява ПЕРСОНА НОН ГРАТА
Санкцията остава до 30 март
Рекордьорът на 400 м Уейд ван Нийкерк е дал положителна проба в Италия
Претория. Република Южна Африка(РЮА) чества Деня на свободата и 20-тата годишнина от падането на режима на апартейда. На днешната дата през 1994 годин...
Посланик Ванеса Ивон Калверт (в средата) разрязва юбилейната торта във формата на националния флаг на РЮА
Претория. Президентството на Република Южна Африка опроверга вчера информациите, че бившият президент Нелсън Мандела е бил изписан от клиниката в Пре...
Претория. Състоянието на бившия южноафрикански лидер Нелсън Мандела значително се подобрява, съобщи президентът на Южна Африка Джейкъб Зума. Мандела в...
Претория. Нелсън Мандела отново е приет в болница с инфекция на белите дробове, съобщиха от пресслужбата на южноафриканския президент Джейкъб Зумба. Б...