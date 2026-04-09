Страшно бедствие в Турция, има загинали (ВИДЕО)

Обилни дъждове, обхванали части от Турция, предизвикаха сериозни наводнения в населени райони и земеделски земи, предаде ТРТ Хабер.

Двама души от градчето Кадърлъ в окръг Османие са загинали, след като водната стихия отнесла колата им. Жертвите са Хюсеин Кул (69) и Фатих Анбарчиоглу (66). Те се удавили, след като колата им се е потопила на дълбочина от около 3 метра.

Заради обилните дъждове през последните дни в много от населените места в южния окръг Османие се съобщава за сериозни наводнения, засягащи жилищни сгради, търговски обекти, мазета и подлези за автомобилен транспорт. Местните власти съобщават, че близо до градчето Дюзичи придошлите води са причинили скъсването на мост.

Two dead and six reported missing due to severe flooding last night in Kadirli, Osmaniye, Turkey. (April 08) pic.twitter.com/9nc3UelziF — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 8, 2026

127 къщи и над 20 търговски обекта са напълно наводнени от стихията, пише "Хюриет".

Поради валежите реките Саврун и Бюлбюл, преминаващи през центъра на общината, излязоха от коритата си в следващите часове.

Водите, излели се от река Бюлбюл, разрушиха офиса на спирката на микробусите и пешеходен мост. Поради наводнението, причинено от повишаването на нивото на река Саврун, улиците и алеите останаха под вода, някои автомобили бяха отнесени, а други останаха блокирани. В различни точки на окръга трафикът беше напълно блокиран поради наводненията.

На място са изпратени повече от 500 служители на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), както и голям брой служители на турската полиция и на жандармерията.

По думите на валията на Османие Мехмет Фатих Серденгечти спасителните екипи са успели да измъкнат десетки граждани от водната стихия. Според Серденгечти до момента има информация за двама загинали, които са били отнесени от водната стихия заедно с колата си.

Кметът Мустафа Олкар, посочи, че водата е заляла морга на частна болница, откъдето са изплували трупове.

За обилни дъждове и наводнения се съобщава и в западния окръг Маниса. По данни на местните власти река Гедиз, която преминава през окръга, е излязла от коритото си и е заляла земеделски площи в районите на градовете Тургутлу, Салихли и Ахметли. По данни на земеделската камара на град Салихли основната част от засегнатите площи са лозя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com