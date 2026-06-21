Стармър е на ръба на оставка след пробива на Бърнам

Киър Стармър е изправен пред най-опасната седмица от премиерството си, след като в Лейбъристката партия вече се очаква ясно решение дали ще се оттегли доброволно, или ще бъде принуден да се бори за поста си. Според „Обзървър“ британският премиер може да подаде оставка още в понеделник и да представи график за напускане, но правителствен източник заяви пред Ройтерс, че той остава фокусиран върху управлението.

Натискът се засили рязко, след като Анди Бърнам спечели депутатско място и вече има формалната възможност да оспори лидерството в Лейбъристката партия. Стармър обаче публично настоява, че ще се противопостави на всяко предизвикателство и призова партията да избегне вътрешна война.

Бърнам промени играта

Победата на Анди Бърнам в Мейкърфийлд превърна дългите спекулации в непосредствена политическа заплаха. Досегашният кмет на Голям Манчестър вече не е само популярна фигура извън Уестминстър, а депутат, който може да влезе в лидерска битка по правилата на партията.

Според Ройтерс мащабът на победата му - 54,8% от гласовете - засилва убеждението сред част от лейбъристите, че именно той може да спре възхода на популистката „Реформ Ю Кей“ на Найджъл Фараж на следващи национални избори.

Бърнам все още не е отправил официално предизвикателство към Стармър, но след победата си обеща „нов път“ за страната. Неговите съюзници вече настояват премиерът да предаде властта доброволно, за да се избегне разрушителна вътрешна битка.

„Обзървър“ очаква понеделникът да бъде решаващ

Според публикацията на „Обзървър“ Стармър обсъжда политическото си бъдеще със съпругата си в правителствената резиденция „Чекърс“. Вестникът твърди, че високопоставени фигури в Лейбъристката партия очакват премиерът да направи ясно изявление още в понеделник.

Ройтерс уточнява, че правителствен източник отхвърля внушението за непосредствено оттегляне и подчертава, че Стармър остава концентриран върху задълженията си. Това оставя партията в напрегнато очакване - между сценария за подредено напускане и възможността премиерът да се опита да издържи на натиска.

В петък Стармър вече даде знак, че няма намерение да се предава лесно. Той заяви, че ще се противопостави на всяка атака срещу лидерството му и предупреди лейбъристите да не се хвърлят в саморазрушителен конфликт.

Над 100 депутати искат край или срок

Стармър изведе Лейбъристката партия до убедителна победа на изборите през 2024 г., но политическият му капитал се стопи след серия от кризи, спорни решения и скандали. Сега спорът вече не е само за рейтинги, а за това дали партията може да влезе в следващия етап на управлението с настоящия си лидер.

Според Ройтерс повече от 100 депутати от Лейбъристката партия - около една четвърт от парламентарната група - публично са заявили, че искат Стармър да се оттегли или поне да обяви график за напускане.

Това е опасна граница за всеки премиер. Когато натискът идва не само от опозицията, а от собствените редици, въпросът вече не е дали има недоволство, а дали лидерът още може да управлява партията, която трябва да управлява страната.

„Таймс“ вкара и Рийвс в битката

Допълнително напрежение внесе публикация на „Таймс“, според която Бърнам възнамерява да освободи финансовия министър Рейчъл Рийвс, ако поеме премиерския пост. Според тази версия съветници около него смятат, че Рийвс е твърде тясно свързана с непопулярните икономически политики на сегашното правителство.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди тази информация. Това уточнение е важно, защото евентуалното отстраняване на финансов министър би било не просто кадрова смяна, а сигнал за рязка промяна в икономическия курс на бъдещо правителство на Бърнам.

Сред възможните претенденти за лидерския пост се споменава и бившият здравен министър Уес Стрийтинг. Засега обаче политическата инерция изглежда на страната на Бърнам, чиито съюзници говорят за бърз преход и дори за възможност да избегнат дълъг лидерски сблъсък.

Лейбъристите се страхуват от разпад в движение

„Гардиън“ съобщава, че съюзници на Бърнам вече са уверени в рязко нарастваща подкрепа сред депутатите и дори говорят за възможност той да стигне до лидерството без тежко вътрешно състезание. Изданието посочва, че част от партията настоява все пак да има открит дебат, за да бъдат проверени политиките и намеренията на всички кандидати.

Това е централната дилема пред лейбъристите. Бърза „коронация“ на Бърнам може да спести хаос, но може и да остави усещане за задкулисна смяна на премиер. Отворена лидерска битка може да даде легитимност, но и да покаже пред цялата страна колко дълбоко е разделението в управляващата партия.

За Стармър изборът е още по-тежък. Ако се оттегли, той ще бъде запомнен като премиер, спечелил огромна победа и изгубил контрола върху партията си изненадващо бързо. Ако остане и се бори, рискува да превърне кризата в публично изтощение на собственото си правителство.

Понеделник може да отвори нова политическа епоха

Следващите дни ще покажат дали Великобритания влиза в подреден преход на властта, или в открита война за лидерството на управляващата партия. Стармър все още е премиер и официално твърди, че ще се бори. Но Бърнам вече има депутатско място, политическа скорост и група съюзници, които виждат в него най-силния шанс за рестарт.

Така кризата в Лейбъристката партия се превръща в национална политическа развръзка. Въпросът вече не е само дали Стармър ще издържи още една седмица. Въпросът е дали партията, която спечели властта с обещание за стабилност, няма да смени своя премиер, преди да е успяла да стабилизира собственото си управление.

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