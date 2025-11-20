Скандален план за „мир“! Медии предупреждават за капитулация на Украйна

Редица влиятелни западни медии разкриват подробности за нов, тайно подготвен мирен план за Украйна, който те описват като капитулационен сценарий, писан между Вашингтон и Москва зад гърба на Киев. Според публикациите проектът не просто предвижда Украйна да се откаже от територии, а поставя под въпрос самото съществуване на украинската армия и политическа независимост. Критичните оценки са сходни: това не е път към справедлив мир, а схема за узаконяване на руските завоевания и принуждаване на изтощена Украйна да приеме условията на агресора.

Гардиън: „Драконовски мерки“ и дефакто украинска капитулация

Британският „Гардиън“ съобщава, че американски и руски представители са подготвили нов проект за мирно споразумение в Украйна, който предвижда Киев да се откаже от част от държавната си територия и да ограничи значително армията си. Планът, писан от специалния пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, и съветника на Кремъл Кирил Дмитриев, дава на Русия безпрецедентен контрол върху отбраната и политическата независимост на Украйна. „На плана се гледа като на капитулация“, отбелязва изданието и уточнява, че не е ясно доколко администрацията на Тръмп стои официално зад проекта.

Файненшъл таймс: „Невъзможни условия“ за разоръжаване и териториални загуби

„Файненшъл таймс“ пише, че предложението предвижда Украйна да предаде всички територии в източната част на страната, които все още контролира, както и да съкрати армията си наполовина. Допълнителните ограничения за американската военна помощ и за видовете позволено въоръжение са условия, които Зеленски вече е наричал абсолютно неприемливи.

Нюзуик: Русия получава Донбас и Крим, конфликтът замръзва другаде

Според „Нюзуик“, планът на практика признава Донбас и Крим за руска територия, без Украйна да бъде принуждавана публично да го заяви. В Херсон и Запорожие бойните линии трябва да „замръзнат“, а Русия евентуално да върне ограничени територии. Изданието допълва, че Турция и Катар участват в преговорите, в ролята си на вече доказани посредници в други мирни инициативи на Тръмп.

Ню Йорк таймс: Планът е писан зад гърба на Киев

„Ню Йорк таймс“ отбелязва, че предложението от 28 точки е създадено без участието на Украйна и отразява максималистките искания на Кремъл, които Киев последователно отхвърля като диктат. За изданието инициативата е пореден опит на администрацията на Тръмп да придвижи блокирания мирен процес, но чрез неприемлива формула за страната жертва на агресията.

Вашингтон пост: Тайни срещи и „мисия за установяване на факти“

„Вашингтон пост“ свързва новия план с тайна среща в Маями между Уиткоф и съветници на Зеленски, проведена преди посещението на министъра на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол в Киев. Посещението било определено като „мисия за установяване на факти“, но остава неясно дали е част от натиск върху Украйна в момент, когато корупционни скандали и фронтови загуби отслабват властта в Киев.

Политико: Европа и Украйна реагират с шок и недоверие

„Политико“ пише, че европейските съюзници са били изненадани и обезпокоени от разкритието за плана, тъй като смятали, че Тръмп вече е загубил илюзиите си за Путин. ЕС предупреждава, че териториалните отстъпки възнаграждават агресията и създават опасен прецедент. Германският външен министър Йохан Вадефул заявява, че Берлин не е бил информиран за подобен процес и подчертава, че Европа остава фокусирана върху подкрепата за Украйна, защото само така Путин ще бъде принуден към реални преговори, а не към диктат.

