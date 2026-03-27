Секат монета с образа на Тръмп за 250 години САЩ

От художествено решение до политически символ

Федерална комисия по изкуствата в САЩ одобри единодушно проект за възпоменателна златна монета с лика на президента Доналд Тръмп, част от серия, посветена на 250-годишнината от основаването на страната. Решението идва в момент, когато администрацията на Тръмп засилва усилията си да обвърже името му със символи на държавността. Монетата вече предизвика политически реакции и отвори въпрос за традициите на държавността и представителите на властта.

Зелена светлина без колебание

Решението за създаването на възпоменателната монета беше взето от Комисията по изящни изкуства - федерален орган, в който участват членове, назначени от президента Доналд Тръмп. По време на заседанието панелът одобри проекта единодушно, без да се стига до сериозни разногласия, което на практика отвори пътя към следващата фаза - техническото изпълнение и реалното отсичане.

Монетата ще бъде изработена от 24-каратово злато и ще е част от серия, която Монетният двор на САЩ подготвя по повод 250-годишнината от Декларацията за независимост, отбелязвана на 4 юли. Това я поставя в по-широк контекст - не като единичен жест, а като част от национален юбилеен проект, който има за цел да представи символите на американската държавност.

По време на представянето на проекта пред комисията разговорът се насочва към детайли, които на пръв поглед изглеждат технически, но имат и символично значение. Един от ключовите въпроси е диаметърът на монетата, който може да достигне до три инча, или около 7,6 сантиметра. Именно тук се намесва Чембърлейн Харис, съветник в Белия дом и член на комисията.

„Колкото по-голяма, толкова по-добре“, заявява тя по време на обсъждането, като ясно дава да се разбере какви са предпочитанията на президента. Комисарят Джеймс Маккрири II също подчертава това, отбелязвайки, че президентът „харесва големите неща“, което допълнително насочва дискусията към максималните възможни размери.

Тази линия на мислене не остава изолирана, а се превръща в част от по-широкото обсъждане в комисията. Някои от членовете изрично насърчават идеята монетата да бъде по-голяма от стандартните емисии на Монетния двор, като аргументът е, че самият юбилей изисква по-видим и внушителен символ. Сравненията с вече съществуващите златни монети показват, че се обмисля размер, който да надхвърли стандартната 1-унциева монета с диаметър около 3,3 сантиметра и да се доближи до максималните възможности на институцията.

След този етап Монетният двор трябва да определи окончателните параметри, но дизайнът вече е утвърден лично от Тръмп, което показва степента на ангажираност на Белия дом с проекта. Очаква се производството да бъде ограничено като тираж, макар точният брой да не е официално обявен, което допълнително подчертава колекционерския характер на емисията.

Портрет със силно внушение

Визията на бъдещата златна монета е базирана на вече съществуващ портрет на Доналд Тръмп, изложен в Националната портретна галерия във Вашингтон. Образът представя президента в сериозна, почти строга поза - леко приведен над бюро, с поглед, насочен напред. Това не е случайно избрана композиция, а внимателно подбран символ, който цели да внуши контрол, концентрация и власт.

Допълнителните детайли от дизайна придават още по-ясна символика. На лицевата страна, над портрета, е изписано „LIBERTY“, оформено в леко извита линия, а непосредствено под него стоят годините „1776-2026“, които свързват монетата директно с юбилея. В долната част се намира традиционният надпис „IN GOD WE TRUST“, придружен от звезди - седем от едната страна и шест от другата, които допълват композицията.

Обратната страна на монетата представя белоглав орел в полет - класически символ на Съединените щати. От едната страна е изписано „UNITED STATES OF AMERICA“, а от другата - „E PLURIBUS UNUM“, което подчертава идеята за единство в многообразието. Така двете страни на монетата съчетават личния образ на президента с традиционните държавни символи.

Според Меган Съливан, изпълняваща длъжността ръководител на отдела за дизайн в Монетния двор, окончателният вариант е бил представен на президента заедно с други предложения. „Доколкото ми е известно, министърът на финансите представи тези дизайни, както и други, на президента и това бяха неговите избори“, посочва тя.

Чембърлейн Харис също коментира силното визуално въздействие на изображението, като отбелязва, че това е „много силен и много твърд образ“, който според нея е подходящ за година, в която действащ президент ръководи страната по време на значим юбилей. „Знам, че това е много силен и много твърд образ на него, и мисля, че е уместно действащ президент, който ръководи страната в нейната 250-та година, да бъде изобразен върху възпоменателна монета за тази годишнина“, казва тя.

Самият избор на композиция, надписи и символи подсказва, че монетата е замислена не просто като сувенир, а като внимателно конструиран образ, който да остане в историческия архив на страната.

Символ или отклонение от традицията

Решението за поставяне на лика на действащ президент върху възпоменателна монета предизвика реакция от страна на представители на Демократическата партия и членове на други федерални органи. Критиките са свързани основно със символиката на подобен ход и с начина, по който той се вписва в традициите на американската демокрация.

Темата се обсъжда и в рамките на други федерални органи. Гражданският консултативен комитет по монетосечене - отделен двупартиен панел - отказа да разгледа предложението за златната монета предходния месец. Един от членовете му, Доналд Скаринчи, подчертава, че макар подобни случаи да съществуват в историята, настоящият проект има свои особености.

През 1926 г., по повод 150-годишнината от Декларацията за независимост, върху възпоменателна монета се появява образът на президента Калвин Кулидж. В този случай обаче неговият портрет е комбиниран с този на Джордж Вашингтон. При настоящия проект образът е самостоятелен, което според Скаринчи го отличава като по-ясно фокусиран върху конкретна фигура.

Скаринчи обръща внимание и на процедурния аспект, като подчертава, че по закон както неговият комитет, така и Комисията по изящни изкуства трябва да участват в одобрението на подобни монети. Въпреки това той изразява очакване, че процесът ще продължи.

Въпреки различните позиции, процесът продължава напред, като институциите вече са преминали ключови етапи от одобрението. Дискусията по темата показва, че монетата е не само нумизматичен обект, но и носител на по-широк обществен и политически смисъл.

Между колекционерска стойност и валута

Освен политическия дебат, около монетата възниква и правен въпрос, свързан със законодателството в САЩ. Съществува ясно правило, което забранява изображението на действащ или бивш президент да се появява върху доларова монета в рамките на три години след смъртта му. Това поставя под съмнение друга идея на администрацията - пускането в обращение на еднодоларова монета с образа на Тръмп още през тази година.

Според Доналд Скаринчи подобен ход би бил в нарушение на закона, ако бъде реализиран. В същото време при златната възпоменателна монета ситуацията е различна. Тя не е предназначена за масово обращение, а е колекционерска емисия, което създава възможност тя да бъде одобрена в рамките на съществуващите правила.

Меган Съливан потвърждава, че министърът на финансите има правомощия да разреши отсичането и издаването на нови 24-каратови златни монети. Именно чрез това правомощие се осигурява пътят към реализацията на проекта. Очаква се министърът на финансите Скот Бесент да издаде необходимото разпореждане, което ще позволи започването на производството.

Паралелно с този проект администрацията на Тръмп вече е свързала името му с редица други инициативи и обекти - от сгради във Вашингтон до нови класове военни кораби, преименувани културни институции, визови програми и държавни финансови продукти. В този по-широк контекст златната монета се вписва като част от серия действия, които оформят публичния образ на управлението в историческа перспектива.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com