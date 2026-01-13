Санкционен шамар! Тръмп заплаши всички партньори на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви рязка и провокативна мярка срещу Иран, като заяви, че всяка държава, която търгува с Ислямската република, ще бъде обложена с мито от 25% върху всяка сделка със Съединените американски щати. Новината, разпространена от Ройтерс, разтърси международните пазари и постави под пряк натиск ключови икономики, които поддържат активни търговски отношения с Техеран.

„Влизащо в сила незабавно: всяка страна, която прави бизнес с Ислямската република Иран, ще плаща мито от 25% върху всякакви сделки, сключени със Съединените американски щати“, написа Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа Трут соушъл. Малко по-късно той допълни още по-категорично: „Указът е окончателен и не подлежи на обжалване“, с което даде да се разбере, че Вашингтон няма намерение да отстъпва.

Анализатори припомнят, че сред най-големите търговски партньори на Иран са Китай, Ирак, Обединени арабски емирства и Турция, което превръща мярката в глобален икономически сигнал с потенциал за сериозни последици. Заплахата за мита идва и на фона на изостряща се реторика от страна на Тръмп, който вече предупреди, че може да се стигне до американска военна намеса, ако Техеран не спре репресиите срещу протестиращи.

„Всички възможности са на масата“, заяви говорителката на Белия дом Керълайн Левит, като подчерта, че администрацията следи ситуацията отблизо. „Президентът ви каза снощи, че това, което чувате в публичното пространство от иранския режим, е много по-различно от посланията, които администрацията получава по дипломатически канали. Президентът е заинтересован да проучи тези послания, но едновременно с това показа, че не се страхува да използва военни опции, ако и когато го намира за необходимо, и никой не знае това по-добре от Иран“, уточни Левит.

