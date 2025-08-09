Промяна в срещата между Тръмп и Путин

Промяна в срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще се състои идния петък, 15 август, във Великия щат Аляска. Очаквайте подробности", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

Малко по-рано днес Тръмп разкри, че САЩ предлагат Киев да отстъпи територии, а Русия да върне част от районите на Украйна. "Зеленски получава всичко за развитието на Украйна", каза Тръмп, без да даде каквито и да е подробности. Президентът заяви, че въпросът за размяната на територии между Украйна и Русия е "сложен", но ще донесе ползи и за двете страни.

Тръмп заяви, че предпочита да не използва израза "последен шанс за мир" в контекста на предстоящата среща с Путин.

Новината за предстоящата среща бе потвърдена от Русия. Кремъл разчита на посещение на Тръмп и в Русия. Следващата среща на лидерите искат да се проведе в Москва след Аляска, заяви съветникът Юрий Ушаков. Шефът на РФПИ Кирил Дмитриев - активен участник в преговорния процес, напомни, че Аляска дълго време е била известна като "Руска Америка" (от около 1733 г. до 1867 г.) преди да бъде продадена на САЩ.

Срещата Тръмп - Путин вероятно ще се състои в най-големия град на Аляска - Анкъридж.

Изборът на Аляска е изненадващ. Вчера американската телевизия "Фокс Нюз" съобщи, че Путин и Тръмп може да се видят още в предстоящата седмица. Два източника, запознати с преговорите, бяха съобщили, че срещата вероятно ще е още в понеделник, 11 август, като италианската столица Рим е една от обсъжданите дестинации. Спрягани бяха други европейски държави - Ватикана, Швейцария, Унгария, както и ОАЕ.

Sky News отбелязва, че ако преговорите са в Рим, ще възникне въпросът за изпълнение на заповедта за арест на руския президент, издадена от Международния наказателен съд, тъй като Италия е длъжна да го задържи.

