Ердоган се срещна с Тръмп. Какво обсъдиха

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Преживяваме различен етап в отношенията между Турция и САЩ, както по време на първия, така и на втория мандат на г-н Тръмп. Вярвам, че днес ще имаме възможността да обсъдим подробно F-35, F-16 и отношенията ни с Halkbank. Готови сме да направим всичко, което ни е възложено по отношение на училището „Хейбелиада“. Това заяви Ердоган.

В изявлението си президентът на САЩ Тръмп заяви, че президентът Ердоган е създал великолепна армия и че за тях е чест да го приемат в Белия дом.

Имаме страхотни бизнес отношения с Турция. Тя произвежда страхотни продукти. Купуваме много от тях и те купуват много от нас“, каза Тръмп.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">ABD Başkanı Trump: CAATSA yaptırımlarını çok yakında kaldırabiliriz. <a href="https://t.co/uzPEp5PmlX">pic.twitter.com/uzPEp5PmlX</a></p>— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) <a href="https://twitter.com/trthabercanli/status/1971252469544910896?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Тръмп, отбелязвайки, че е имал много добра среща с президента Ердоган и други лидери в ООН относно Газа, каза: „Мисля, че сме близо до постигане на някакво споразумение.“

Подчертавайки, че Ердоган е високо уважаван от Путин и Зеленски, Тръмп каза, че всички уважават Ердоган и той също ги уважава.

Очаква се по време на срещата да бъдат обсъдени всички аспекти на отношенията между Турция и САЩ.

Освен това ще бъде подчертан обемът на двустранната търговия, който миналата година възлизаше на 35 милиарда долара, както и предприетите стъпки за постигане на целта от 100 милиарда долара и за увеличаване на взаимните инвестиции в тази посока.

Ще бъдат обсъдени нови сътрудничества в енергийната и отбранителната промишленост. Очаква се сред точките от дневния ред да бъде и закупуването на изтребители F-16 и F-35.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com