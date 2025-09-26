3 зодии получават мощна подкрепа от Вселената

Докато зеленината постепенно отстъпва място на златисти, пурпурни и кехлибарени тонове, усещаме полъха на есента. Астрономически, новият сезон започна на 22 септември 2025 г., на есенното равноденствие, въвеждайки романтичното и хармонично време на Везни.

Този период ни кани да прегърнем промяната и да се насладим на нейната красота.

Разбира се всеки знак ще се изправи пред свои собствени изпитания и триумфи, но късметлиите от 3 зодии ще получат най-щедрата космическа подкрепа, пише Parade.

Везни

От 13 октомври до 6 ноември 2025 г. Венера ще прекара време във Везни, засилвайки вродения им чар и харизма. Този транзит ще донесе подобрени лични връзки, нови приятели и партньори, както и благоприятни финансови перспективи. Везните буквално ще привличат вниманието, доверието и обичта на другите. Това е идеалното време да актуализират стила си, да се погрижат за красотата си и да открият вътрешната си увереност. Всичко, което Везните инвестират в себе си през този период, ще им се изплати стократно – под формата на внимание, подаръци и много интересни връзки.

Скорпион

Есента за Скорпионите започва под влиянието на Марс, който ще навлезе в техния знак до 4 ноември 2025 г. Този транзит зарежда родените под водния знак с енергията на сила, решителност и способността да се самоутвърждават. Скорпионите ще усетят невероятен прилив на увереност и мотивация, което им дава шанс да се утвърдят в нови области, да се издигнат на нови нива и дори да променят външния си вид в съответствие с вътрешната си трансформация. Успехът в бизнеса и личните начинания до голяма степен ще зависи от тяхната решителност, а възможностите за растеж ще бъдат изобилни през този период.

Козирог

Малко преди зимното слънцестоене, на 15 декември 2025 г., Марс ще навлезе в Козирог и ще достигне екзалтация. Това събитие ще засили амбицията, продуктивността и смелостта им, отваряйки нови хоризонти в кариерата и бизнеса им. Козирозите ще излъчват сила и увереност, печелейки уважение в професионалния си живот и чар в личния си. Тяхната устременост и решителност ще ги направят неустоими както в бизнеса, така и в романтиката. В късна есен звездите им гарантират значителен успех и трайно усещане, че обстоятелствата най-накрая се обръщат в тяхна полза.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com