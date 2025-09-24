Трагедия! Загина известна водеща

Загина известната мексиканска телевизионна водеща и журналистка Дебора Естрея.

Това се случи след падане на малък самолет в щата Нуево Леон. Освен 43-годишната Естрея, при катастрофата е загинал и пилотът на машината, съобщиха местни медии.

По данни на властите инцидентът е станал малко след излитането, а на мястото бързо са пристигнали екипи на Държавната агенция по разследване. Те потвърдиха самоличността на известната журналистка.

Малко преди трагедията Дебора Естрея е публикувала стори в профила си в Instagram, на което се вижда самият самолет, придружено с думите „Познайте какво...?“.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Разследването е в ход, като специалисти ще анализират техническото състояние на летателната машина и обстоятелствата около инцидента.

Естрея беше сред разпознаваемите лица в мексиканските медии и новината за кончината ѝ предизвика вълна от съболезнования в социалните мрежи.

