Рожден ден днес има Цветелина Бориславова

Рожден ден днес празнува Цветелина Бориславова, предприемач, председател на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка, председател на фондация "Кредо бонум. "Стандарт" й пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Здравко Здравков, бивш главен архитект на София

Спас Джевизов, футболна легенда

Саша Безуханова, бизнесдама и общественичка

Албена Александрова, моден дизайнер, собственик на модна къща "Рошавата гарга"

Боряна Пунчева, режисьорка и актриса

Проф. Иван Станков, бивш министър на земеделието, бивш депутат

Милен Керемедчиев, международен анализатор

Иво Аръков, актьор

Свилен Блажев, художник

