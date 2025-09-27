Рожден ден днес има Цветелина Бориславова

Рожден ден днес празнува Цветелина Бориславова, предприемач, председател на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка, председател на фондация "Кредо бонум. "Стандарт" й пожелава лично щастие и професионални успехи.
Да почерпят още:
Здравко Здравков, бивш главен архитект на София
Спас Джевизов, футболна легенда
Саша Безуханова, бизнесдама и общественичка
Албена Александрова, моден дизайнер, собственик на модна къща "Рошавата гарга"
Боряна Пунчева, режисьорка и актриса
Проф. Иван Станков, бивш министър на земеделието, бивш депутат
Милен Керемедчиев, международен анализатор
Иво Аръков, актьор
Свилен Блажев, художник
