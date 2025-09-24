Ердоган с ключова среща в Ню Йорк

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, който е в Ню Йорк за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, се срещна с представители на американски мозъчни тръстове по време на среща, проведена в координация с Фондацията за политически, икономически и социални изследвания (SETA). SETA е един от най-известните и влиятелни мозъчни тръстове в Турция.

Базирани в Анкара и Истанбул, те провеждат висококачествени изследвания и политически анализи по политически, икономически и социални въпроси. Широко призната за своите публикации и експертни прозрения, SETA се превърна във водещ източник на информация и коментари както в Турция, така и в международен план.

Министър на семейството и социалните услуги Махинур Йоздемир Гьокташ, министър на околната среда, урбанизацията и изменението на климата Мурат Курум, министър на външните работи Хакан Фидан, министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, министър на хазната и финансите Мехмет Шимшек, министър на националната отбрана Яшар Гюлер, министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу, министър на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Качир и министърът на търговията Йомер Болат също присъстваха на срещата.

