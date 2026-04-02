Посолството на САЩ в Багдад предупреди за атаки през следващите 48 часа

Посолството на САЩ в Багдад предупреди днес, че проирански въоръжени групи в Ирак може да извършат атаки в иракската столица през следващите два дни, предаде Франс прес.

"Терористични иракски въоръжени групи, съюзници на Иран, може да извършат атаки в центъра на Багдад през следващите 24 до 48 часа", се казва в изявлението, публикувано в Екс. Посолството отново призова американците, намиращи се в Ирак, да напуснат страната незабавно.

Ирак беше въвлечен във войната, която започна в Близкия изток на 28 февруари с американско-израелската офанзива срещу Иран, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

