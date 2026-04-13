Тръмп получи обаждане от Иран! Поискаха...

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че Иран иска да сключи мирно споразумение, но той няма да се съгласи с никакво споразумение, което позволява на Техеран да има ядрено оръжие, предаде Ройтерс.

Тръмп добави, че преговорите са срещнали пречка по ядрените въпроси.

Иран се “обадиха тази сутрин” и “искат постигане на споразумение”, каза американският президент, но Ройтерс отбеляза, че не може потвърди незабавно това твърдение по независим път, пише БТА.

“Иран няма да има ядрено оръжие”, подчерта Тръмп пред журналисти в Белия дом. “Не може да позволим една държава да изнудва или рекетира света”, добави той.

Американският президент изрази увереност, че Техеран ще се съгласи с условията на Вашингтон в ядрената сфера.

“Смятам, че ще се съгласят с това. Почти съм уверен. В действителност съм уверен. Ако не се съгласят, няма да има сделка, никога няма да има сделка”, заяви той.

Тръмп каза още, че “блокадата” на Ормузкия проток вече е започнала. В публикация в социалната си мрежа “Трут соушъл” той написа, че вчера 34 кораба са преминали през протока.

След края на напрежението с Иран, САЩ могат да се “спрат” на Куба, предупреди още американският президент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com